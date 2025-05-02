Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Trump’ın ticaret politikalarında izlediği korumacı yaklaşım, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açmaya devam ediyor. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talep artış gösteriyor. Altın fiyatları, güne yükselişle başladı. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 2 Mayıs altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 4.035,27 TL
Gram altın satış fiyatı 4.035,76 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 6.679,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 6.739,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 26.632,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 26.833,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 13.356,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 13.477,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.719,54 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.758,81 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 26.742,65 TL
ATA Altın satış fiyatı 27.418,26 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 25.932,26 TL
Tam altın satış fiyatı 26.444,83 TL
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına dair önemli açıklamalarda bulunarak yatırımcılara kısa ve orta vadede dikkat etmeleri gereken noktalar hakkında yol haritası çizdi.
İslam Memiş, yaptığı açıklamada, "Balon patladı" ifadesini kullanarak, fiyatlardaki düşüşün devam edeceğini belirtti. Memiş, "Şu ana kadar 'alım zamanı geldi' demedim, demeyeceğim de. Ancak ons altın 3.000 doların altına indiğinde harekete geçeceğiz," sözleriyle yatırımcılara sabırlı olmaları çağrısında bulundu.
İslam Memiş, son dönemde altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin sağlıksız olduğunu ve piyasanın dedikodulara dayalı bir şekilde hareket ettiğini belirtti. Altının son birkaç ayda yıllık getirisini 4,5 ayda verdiğine dikkat çeken Memiş, şu ifadeleri kullandı:
"Altın fiyatları şu an çok yüksek. Yıllık getirisini kısa bir sürede verdi. Mantıklı bir fiyatlama yok. Bu kadar hızlı yükselmesi, piyasanın sağlıklı olmadığını gösteriyor."
Memiş, ons altının 3500 dolar seviyesinden başlayan satış dalgasının hala devam ettiğini ve şu an 3281 dolar seviyelerinde olduğunu söyledi. Kısa vadede satışların devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade etti.
Memiş, altın fiyatlarında kısa vadede daha fazla düşüş beklediğini belirtti. Şu anki seviyelerin yeterli olmadığını ve altının 2800 dolar seviyesine kadar gerilemeden herhangi bir alım yapmanın riskli olacağını vurguladı.
Teknik olarak altın fiyatlarında düşüşlerin devam edebileceğini belirten Memiş, yatırımcılara şunları önerdi: "Kısa vadede ons altın 3000 dolar seviyesinin altına sarkmadan alım yapmamayı tercih ediyorum. Bu seviyelere sarkmadan altın alımına yönelmek, risklidir." Destek seviyeleri olarak ise 3150 dolar ve 3090 dolar seviyeleri dikkat çekiyor. Memiş, gram altın konusunda da önemli uyarılarda bulundu.
Cuma günü 4170 lira seviyesinden kapanan gram altının şu anda 4130 lira seviyesinde olduğunu söyleyen Memiş, yatırımcılara 4000 lira seviyesinin altına düşmeden alım yapmamalarını tavsiye etti. İslam Memiş, orta ve uzun vadede altın fiyatlarının yeniden yükseliş eğiliminde olacağını belirtti. 2026 yılının ilk çeyreğinde ons altın için 4250 dolar, gram altın için ise 6000 lira seviyelerini hedef gösterdi. Ancak bu seviyelere ulaşılmadan önce kısa vadede düzeltmelerin devam edeceğini ve yatırımcının panik yapmaması gerektiğini ifade eden Memiş, "Kısa vadede altın fiyatlarında teknik düzeltmelerin devam etmesini bekliyoruz. Ancak orta ve uzun vadede fiyatların yeniden yükselmesini bekliyorum. Gram altın 6000 lira, ons altın 4250 dolar seviyelerine kadar çıkabilir." dedi.
Memiş, yatırımcıların kısa vadeli spekülasyonlara kapılmamaları gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'de altın alım satımı konusunda geleneksel bir düşünce olan "yüksekten satarım, düşükten alırım" yaklaşımının yanlış olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın yatırımcılara zarar getirdiğini belirten Memiş, yatırımcıların daha sağlıklı bir finansal okuryazarlıkla uzun vadeli perspektifle hareket etmeleri gerektiğini söyledi. "Kısa vadeli spekülasyonlar, yatırımcıyı zarara uğratabilir. Yüksekten alıp satmak yerine, uzun vadeye odaklanarak yatırım yapmak çok daha sağlıklı olacaktır."
Dev bankadan altın için büyük tahmin
JP Morgan, artan durgunluk riskleri, artan ABD tarifeleri ve ABD-Çin ticaret savaşından kaynaklanan devam eden gerginlikler nedeniyle altın fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğine kadar ons başına 4.000 dolar eşiğini geçeceğini öngörüyor. Banka, 2025'in dördüncü çeyreğine kadar ons başına ortalama 3 bin 675 dolar altın fiyatı öngörüyor ve talep beklentileri aşarsa daha erken 4 bin doları aşma olasılığı var.
Spot altın bu yıl yüzde 29 değer kazanarak 22 Nisan'da ilk kez ons başına 3 bin 500 dolara ulaştı. Goldman Sachs, yakın zamanda 2025 yıl sonu altın tahminini ons başına 3 bin 300 dolardan 3bin 700 dolara güncelledi ve fiyatların 2025 yılı sonunda ons başına 4 bin 500 dolara yaklaşabileceği senaryolarını belirledi.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.