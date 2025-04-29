Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. ABD Başkanı Trump'ın tarifeler konusunda ticaret ortaklarıyla yürüttüğü müzakerelere yönelik iyimserlikler güvenli liman varlıklara olan talebi düşürdü. Altın fiyatlarının gerilemesiyle vatandaşlar kuyumculara akın etti. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 29 Nisan altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 4.094,48 TL
Gram altın satış fiyatı 4.094,86 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 6.726,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 6.792,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 26.825,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 27.068,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 13.454,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 13.586,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.757,36 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.789,97 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 27.182,16 TL
ATA Altın satış fiyatı 27.868,67 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 26.358,46 TL
Tam altın satış fiyatı 26.879,25 TL
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Memiş, “Bugüne kadar demedim” diyerek, altın alımı için net bir tarih verdi.
Gram altın geçtiğimiz haftalarda 4.350 TL seviyesine kadar yükselirken, ons altın da Nisan ayında tarihi bir zirve olan 3.500 dolar seviyesini test etti. Ancak uzmanlar, bu yükselişin ardından düzeltme hareketlerinin kaçınılmaz olacağı konusunda sık sık uyarılarda bulunuyordu. Beklenen düşüş başladı ve altın fiyatları sadece birkaç gün içinde yaklaşık 200 TL değer kaybetti.
Altın fiyatlarındaki son gelişmeleri değerlendiren İslam Memiş, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, "Balon patladı" ifadesini kullanarak, fiyatlardaki düşüşün devam edeceğini belirtti. Şu an ons altının 3.318 dolar seviyesinde işlem gördüğünü belirten Memiş, ons altının 3.000 doların altına inmesi durumunda alım fırsatının başlayabileceğini vurguladı.
Memiş, "Şu ana kadar 'alım zamanı geldi' demedim, demeyeceğim de. Ancak ons altın 3.000 doların altına indiğinde harekete geçeceğiz," sözleriyle yatırımcılara sabırlı olmaları çağrısında bulundu.
Türk Lirası ile altının hala pahalı olduğuna dikkat çeken İslam Memiş, fiyatların 4.000 TL seviyesinin altına sarkmasıyla birlikte alım pozisyonu alınabileceğini ifade etti. Memiş, "4.350 TL seviyesinde köpük fiyatlamalar yaşandığını sürekli dile getiriyordum. Altın 4.000 TL'nin altına düştüğünde, 'Şimdi alma zamanı' diyeceğim," dedi.
İslam Memiş, altın almak isteyen yatırımcılar için net bir tavsiyede bulunarak, "Şu anda beklemedeyiz. Fiyatlar destek seviyelerine geldiğinde, paramızla ucuz olduğunda alım yapacağız," sözleriyle alım için biraz daha sabırlı olunması gerektiğinin altını çizdi.
Dev bankadan altın için büyük tahmin
JP Morgan, artan durgunluk riskleri, artan ABD tarifeleri ve ABD-Çin ticaret savaşından kaynaklanan devam eden gerginlikler nedeniyle altın fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğine kadar ons başına 4.000 dolar eşiğini geçeceğini öngörüyor. Banka, 2025'in dördüncü çeyreğine kadar ons başına ortalama 3 bin 675 dolar altın fiyatı öngörüyor ve talep beklentileri aşarsa daha erken 4 bin doları aşma olasılığı var.
Spot altın bu yıl yüzde 29 değer kazanarak 22 Nisan'da ilk kez ons başına 3 bin 500 dolara ulaştı. Goldman Sachs, yakın zamanda 2025 yıl sonu altın tahminini ons başına 3 bin 300 dolardan 3bin 700 dolara güncelledi ve fiyatların 2025 yılı sonunda ons başına 4 bin 500 dolara yaklaşabileceği senaryolarını belirledi.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.