İslam Memiş, son dönemde altın fiyatlarında yaşanan hızlı yükselişin sağlıksız olduğunu ve piyasanın dedikodulara dayalı bir şekilde hareket ettiğini belirtti. Altının son birkaç ayda yıllık getirisini 4,5 ayda verdiğine dikkat çeken Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Altın fiyatları şu an çok yüksek. Yıllık getirisini kısa bir sürede verdi. Mantıklı bir fiyatlama yok. Bu kadar hızlı yükselmesi, piyasanın sağlıklı olmadığını gösteriyor."

Memiş, ons altının 3500 dolar seviyesinden başlayan satış dalgasının hala devam ettiğini ve şu an 3281 dolar seviyelerinde olduğunu söyledi. Kısa vadede satışların devam etme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade etti.

Memiş, altın fiyatlarında kısa vadede daha fazla düşüş beklediğini belirtti. Şu anki seviyelerin yeterli olmadığını ve altının 2800 dolar seviyesine kadar gerilemeden herhangi bir alım yapmanın riskli olacağını vurguladı.