Altın fiyatları son dakika hareketleri yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları güncel ve anlık verilere ulaşmak isteyen yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün güncel altın fiyatları alış-satış rakamları inceliyor. Güvenli liman olarak kabul edilen sarı metale yatırım yapmak isteyenler altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi? sorularına yanıt arıyor. Trump’ın ticaret politikalarında izlediği korumacı yaklaşım, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açmaya devam ediyor. ABD tarım dışı istihdam verileri sonrası altın hareketlendi.Önce rekor, ardından düşüş ve tekrar yükselişe geçti. Peki, altın fiyatları düşer mi yükselir mi? Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 5 Mayıs altın fiyatları alış - satış tablosu...
Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Gram altın ve çeyrek altın gibi yatırım araçlarına olan ilgi, bu değişkenliği daha da yakından takip etmeye itiyor. Anlık anlık fiyatları öğrenmek isteyen yatırımcılar Kapalıçarşı ve serbest piyasa yakından takip ediliyor. Güncel altın fiyatları haberimizde yer almakta. Atında son durum... Altın fiyatları artacak mı düşecek mi? Dikkat çeken analiz...
Canlı altın fiyatları sayesinde altın piyasasındaki dalgalanmaları yakından izleyebilir, doğru yatırım kararları alabilirsiniz. Bu yüzden gram, çeyrek ve diğer altın türlerine yönelik fiyat değişikliklerini anlık olarak takip etmek, kazançlı bir yatırım stratejisi geliştirmenizde yardımcı olacaktır. Ticaret savaşlarını başlatmak için elini hızlı tutan Trump, altındaki yükselişi körüklüyor. Riskten beslenen altın rekor üstüne rekor kırıyor. Uzmanlardan 2025 yılı altın yorumları gelmedi. Kapalıçarşı altın fiyatlarındaki en son durumu; gram altın ne kadar oldu, gram altın kaç TL, çeyrek kaltın ne kadar? gibi merak ettiğiniz tüm detayları sayfamızdan güncel olarak takip edebilirsiniz. İşte güncel fiyatları.
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın alış fiyatı 4.045,35 TL
Gram altın satış fiyatı 4.045,90 TL
ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Çeyrek altın alış fiyatı 6.698,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı 6.748,00 TL
CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış fiyatı 26.709,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı 26.869,00 TL
YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Yarım altın alış fiyatı 13.396,00 TL
Yarım altın satış fiyatı 13.497,00 TL
22 AYAR BİLEZİK GRAMI BUGÜN NE KADAR?
22 ayar bilezik gram fiyatı alış 3.734,59 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı satış 3.761,79 TL
ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?
ATA altın alış fiyatı 26.963,26 TL
ATA Altın satış fiyatı 27.644,34 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam atın alış fiyatı 26.146,19 TL
Tam altın satış fiyatı 26.662,88 TL
Altın yorumu: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Analist yorumu
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yaptığı açıklamada altının yönünü ve alım satım için uygun olabilecek zamanları açıkladı.
Ons altın ve gram altında son haftalarda yaşanan yükselişi "köpük fiyatlamalar" olduğuna işaret ederek altın fiyatlarının teknik olarak düzeltmeye muhtaç olduğunu bildirdi. Altının bu düzelme için bir bahane beklediğini kaydeden Memiş, Çin-ABD gerilimnde müzakereci tavır, Trump- Fed tartışmasında ılımlı açıklamaları gibi daha iyimser göstergelere işaret etti: "Bunlarla birlikte bu hafta bu bahane bulunmuş oldu ve düşüş trendi de gerçekleşmiş oldu."
Memiş gram altında haziran beklentisine ilişkin soruya şu cevabı verdi: "Önce kısa vade ve orta vadeyi birbirinden ayırmak lazım. Altın yatırımcısının bu sürece dikkat etmesi lazım. Kısa vadede biraz daha geri çekilme ile alakalı, düşüşle alakalı beklentimiz devam ediyor. Ancak bu son düşüşler yine haziran ayı itibariyle yukarı yönlü hareketler beklemeye devam edeceğiz. Gram altın tarafında 4.500 lira, ons altın tarafında hedefimiz 3500 dolar seviyesi."
Memiş yıl sonuna tahminine dair ise şu değerlendirmede bulundu: "iki direnç seviyesi var güçlü, bunları önce görmemiz lazım. Gramda 4.500 lira ve ons altında 3.500 dolar. Bu seviyeleri gördükten sonra tekrar bir yoruma ihtiyaç var, bu seviyeler görüldükten sonra ekonomik koşullara bakacağız; ticaret savaşları hangi boyutta, jeopolitik gerilimler hangi boyutta? Buraları gördükten sonra yeni bir analiz yapmamız gerekiyor ama ilk hedefimiz gram altın tarafında 4500, ons altında 3500 dolar. Memiş "Yatırımcılar gram altına alsınlar mı satsınlar mı? Sorusuna şu cevabı verdi:
"Şimdi onsu altın ve gram altını ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Dün 4.040 liraya kadar geri çekildi gram altın, yüzde 50 alım yapılabilir, diğer yüzde 50'si biraz daha gerileyince dört bin seviyesi altına gerileyince almak makul, Tekrar yükseliş yönü de beklentimiz devam ediyor. O yüzden bugünlerde yüzde 50 alım yapan, dört bin seviyesi altına sarkınca diğer yüzde 50'sini alım yapanlar bence şanslı yatırımcılar. "
Panik yapılmaması uyarısında bulunan Memiş "Ons altın tarafındaki hareketli günler bizi bekliyor ama çok da panik yapmıyoruz, düzeltme hareketlerini biraz daha devam etmesin bekliyoruz o yüzden ons altın tarafında biraz daha beklemek gerektiğini düşünüyorum. Ama gram altın, dolardan destek aldığı için gram altındaki alımlarımızın yüzde 50'si bu hafta yapılabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Dev bankadan altın için büyük tahmin
JP Morgan, artan durgunluk riskleri, artan ABD tarifeleri ve ABD-Çin ticaret savaşından kaynaklanan devam eden gerginlikler nedeniyle altın fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğine kadar ons başına 4.000 dolar eşiğini geçeceğini öngörüyor. Banka, 2025'in dördüncü çeyreğine kadar ons başına ortalama 3 bin 675 dolar altın fiyatı öngörüyor ve talep beklentileri aşarsa daha erken 4 bin doları aşma olasılığı var.
Spot altın bu yıl yüzde 29 değer kazanarak 22 Nisan'da ilk kez ons başına 3 bin 500 dolara ulaştı. Goldman Sachs, yakın zamanda 2025 yıl sonu altın tahminini ons başına 3 bin 300 dolardan 3bin 700 dolara güncelledi ve fiyatların 2025 yılı sonunda ons başına 4 bin 500 dolara yaklaşabileceği senaryolarını belirledi.
Altın Çeşitleri ve Ayarları Nelerdir?
Altın para basımında ve mücevhercilikte kullanılan altın alaşımlarının ayarlarının ülkeden ülkeye değişim gösterdiği bilinir.
Genel olarak altın ayarları hakkında bilgi vermek gerekirse, herhangi bir alaşımdaki altın saflığı karat olarak ifade edilir. Saf altın 24 karat (100% altın) olup kuyumcukta kullanılamayacak kadar yumuşaktır. Türk iç piyasasındaki mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır.
Ayar, gram alaşımda bulunan altın miktarına göre belirlenir. Söz gelimi; 24 ayar altın saf altındır ve 1000 miligramdır. 22 ayarda gram başına 916 mg, 18 ayarda 750 mg , 14 ayarda 583 mg altın bulunur. Genellikle dışsatım için kullanılan 21 ayar altında ise, 875 mg altın bulunur. 18 ayarlık altın alaşımları da içlerindeki gümüş ve bakır miktarlarına göre renk alır ve ayrılırlar. Örneğin; Yeşil altında %25 gümüş, sarı altında % 12.5 gümüş ve % 12.5 bakır, pembe altında % 0.6 gümüş ve % 19 bakır, kırmızı altında ise % 25 bakır bulunur.