Altında yeni fırsatı duyurdu: İslam Memiş gramda 6000 TL öncesi kazandıracak tarihi açıkladı

BORSA İSTANBUL'DA YABANCI İLGİSİ ARTTI

Borsa İstanbul'daki 9750 puan seviyelerine kadar yükselen BIST 100 endeksi, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini ancak, kısa vadede kar satışları yaşanabileceğini yine de, genel trendin yükseliş yönünde olmasını beklediğini belirtti.

"Döviz kurlarında istikrar var ve euro tarafında bir miktar gerileme yaşandı. Bu, piyasalarda olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Yatırımcılar, döviz kurlarındaki değişimlere dikkat etmeli." diyen Memiş, bu durumun döviz yatırımı yapmayı düşünenler için yeni fırsatlar sunabileceğinden bahsetti.