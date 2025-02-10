Yurt genelinde soğuklar etkili olmaya devam ediyor. Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunda bulunan 6 ilde yarın beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle "sarı"' kodlu uyarıda bulunuldu. Kar yağışının beklendiği Amasya, Kayseri, Samsun, Sivas, Tokat ve Yozgat’ta okullar tatil olup olmayacağı merak konusu. Peki 11 Şubat Salı kar tatili olacak mı? Valilikten son dakika açıklaması geldi mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Çanakkale'nin, Tekirdağ'ın ve Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-10 cm) olacağı tahmin ediliyor. Peki Amasya, Kayseri, Samsun, Sivas, Yozgat ve Tokat'da okullar tatil olacak mı, Valilikten açıklama geldi mi?
Amasya’da okullar tatil mi?
Kar yağışının beklendiği iller arasında yer alan Amasya’da okul tatil haberleri yakından takip ediliyor. Şu an itibarıyla, 11 Şubat 2025 Salı günü Amasya il genelinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmamakta.
Kayseri’de okullar tatil mi?
Şu an itibarıyla, 11 Şubat 2025 Salı günü Kayseri'de okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 11 Şubat Salı günü Kayseri'de kar yağışı beklenmekte. Sıcaklıkların en yüksek 0°C, en düşük ise -3°C civarında olması öngörülmekte.
Samsun’da okullar tatil mi?
Samsun merkez ve ilçelerinde 11 Şubat 2025 Salı günü için okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama bulunmamakta. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 11 Şubat Salı günü Samsun'da yağmurlu bir hava beklenmektedir. Sıcaklıkların en yüksek 9°C, en düşük ise 2°C civarında olması tahmin edilmekte.
Sivas’ta okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 11 Şubat Salı günü Sivas'ta kar yağışı beklenmekte. Sıcaklıkların en yüksek 1°C, en düşük ise -7°C civarında olması öngörülmekte. 11 Şubat Salı günü için Sivas’ta okulların tatiline ilişkin bir açıklama gelmedi.
Tokat’ta okullar tatil mi?
Kar yağışının beklendiği iller arasında yer alan Tokat’ta yarın okul tatili için valilikten resmi bir açıklama gelmedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 11 Şubat Salı günü Tokat'ta kar yağışı beklenmekte. Sıcaklıkların en yüksek 2°C, en düşük ise -3°C civarında olması öngörülmekte.
Yozgat’ta okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, 11 Şubat Salı günü Yozgat'ta hafif kar yağışı beklenmekte. Sıcaklıkların en yüksek -1°C, en düşük ise -4°C civarında olması tahmin edilmekte. Şu an itibarıyla, 11 Şubat 2025 Salı günü Yozgat il genelinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.