Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah saatlerinden itibaren Amasya ve Kayseri çevreleri ile Samsun'un iç kesimleri, Yozgat'ın doğu, Tokat ve Sivas'ın batı ilçelerinde görülecek kar yağışlarının yerel kuvvetli (5-10 cm) olacağı tahmin ediliyor. Peki Amasya, Kayseri, Samsun, Sivas, Yozgat ve Tokat'da okullar tatil olacak mı, Valilikten açıklama geldi mi?







