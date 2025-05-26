İstanbul'da yıllardır toplu ulaşımın önemli bir parçası olan metrobüs sistemi, artık Ankara'da da hayata geçiriliyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, metrobüs alımlarının sürdüğünü belirtirken, EGO Genel Müdürlüğü teknik eğitim ve test sürüşlerine devam ediyor. Ankara metrobüs güzergahı EGO'dan gelen müjdeli haberin ardından araştırılıyor. EGO Genel Müdürlüğü, şehir içi toplu taşımayı güçlendirmek için metrobüs seferlerine başlamaya hazırlanıyor. Ankara metrobüs ne zaman açılacak, güzergahı durakları nasıl olacak? İşte Ankara metrobüs hatları ve durakları
ANKARA'DA METROBÜS SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ankara'da metrobüs seferlerinin ne zaman başlayacağına dair bir açıklama yapılmadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, metrobüs alım sürecinin devam ettiğini açıkladı.
ANKARA METROBÜS GÜZERGÂHI NE OLACAK?
EGO bünyesinde hizmet vermesi planlanan metrobüsler için üç güzergahta fizibilite çalışmaları sürüyor. Planlanan güzergâh planı şöyle;
Yenikent – Ulus – Karapürçek,
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Protokol Yolu – Konya Yolu – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü),
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi – Ovacık Mahallesi – Etlik Caddesi – Ankara Üniversitesi (Gölbaşı Kampüsü).
Yeni nesil metrobüsler çevreci, yüksek performanslı bir ulaşım sağlıyor. Tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi özelliklere sahipler.
METROBÜS KAPASİTESİ KAÇ KİŞİ OLACAK?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yapılan açıklamaya göre, yeni metrobüsler çift körüklü, 25 metre uzunluğunda, en az 270 yolcu kapasiteli, 29 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye bölmesine sahip olacak.
BAŞKENTLİLERE KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM MÜJDESİ
Yeni metrobüsler; hem çevreci hem de yüksek performanslı bir ulaşım sağlarken; tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi birçok ileri teknolojik özellikle donatılmış durumda.
Ayrıca yeni nesil metrobüsler, çift körüklü yapısı ve geniş iç hacmiyle Ankara’nın toplu taşıma sistemine büyük katkı sağlayacak.
25 metre uzunluğundaki modern araçlar, en az 270 yolcu kapasitesi, 29 oturma yeri ve 2 adet tekerlekli sandalye bölmesiyle yoğun saatlerde bile konforlu bir yolculuk sunmayı hedefliyor.