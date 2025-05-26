BAŞKENTLİLERE KONFORLU VE GÜVENLİ ULAŞIM MÜJDESİ





Yeni metrobüsler; hem çevreci hem de yüksek performanslı bir ulaşım sağlarken; tam otomatik şanzıman, klimalı sürücü ve yolcu kabinleri, USB şarj noktaları, yolcu bilgilendirme ekranları, dijital hat tabelaları, kamera destekli yan aynalar, yangın söndürme ve acil tahliye sistemleri gibi birçok ileri teknolojik özellikle donatılmış durumda.

Ayrıca yeni nesil metrobüsler, çift körüklü yapısı ve geniş iç hacmiyle Ankara’nın toplu taşıma sistemine büyük katkı sağlayacak.

25 metre uzunluğundaki modern araçlar, en az 270 yolcu kapasitesi, 29 oturma yeri ve 2 adet tekerlekli sandalye bölmesiyle yoğun saatlerde bile konforlu bir yolculuk sunmayı hedefliyor.







