İçişleri Bakanlığı, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi. Muhittin Böcek’in yerine kim geldi? Antalya Büyükşehir Belediye başkanı kim olacak, seçim yapılacak mı? Antalya Büyükşehir Belediye başkanlığına kim vekalet edecek?

1 /5 Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "rüşvet" soruşturmasında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı, eski gelini Z.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

2 /5 İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında 'rüşvet alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Temmuz 2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

3 /5 Antalya Büyükşehir Belediye başkanı kim olacak, Muhittin Böcek’in yerine kim vekalet edecek? Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yerine, geçici olarak başkanlık görevini Antalya Büyükşehir ve Konyaaltı Belediye Meclis Üyesi Hasan Akkoyun yürütecek.

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Antalya Büyükşehir Belediye başkanı seçimi ne zaman yapılacak? Yasal süreç kapsamında ilk etapta başkanlık görevine meclis tarafından bir seçim yapılmayacak. Böcek’in tutukluluk kararına yönelik itiraz süreci tamamlanana kadar Akkoyun vekaleten görevde bulunacak.