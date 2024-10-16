Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlem tarihleri belli oldu. Takvime göre Anadolu Üniversitesi güz dönemi kayıt yenileme işlemleri geçtiğimiz gün başladı. Kayıt tarihlerinin bitmesine az zaman kala son tarih araştırmaları hız kazandı. Açıköğretim 2024-2025 güz dönemi kayıt yenileme son tarih ne zaman, nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2024 - 2025 AÖF Güz Dönemi vize sınavı tarihleri için geri sayım sürüyor. Öğrenciler merak içerisinde güz dönemi vizelerinin ve yer seçim tarihlerini merak edip araştırıyor. Sorgulanan tarihler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF Akademik Takvimi üzerinden öğrencilerle paylaşıldı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF Güz Dönemi vize sınavları ne zaman? İşte merak edilen tarihler...
AÖF KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?
AÖF kayıt yenileme süreci için Anadolu Üniversitesi’nin belirlediği takvim dikkatle takip edilmelidir. İşte bu yılın kritik tarihleri:
Kayıt Yenileme Başlangıç: 07 Ekim 2024 Pazartesi günü saat 10.00
Kayıt Yenileme Bitiş: 18 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00’de sona erecektir.
AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci bir yarıyılda toplam 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde en fazla 10 ders seçebilecektir.
AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI
Kayıt yenileme işlemi e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi Ders Ekle/Sil butonundan yapılacaktır.
AÖF YENİLEME ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?
Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Öğretim Materyal Ücreti, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini kayıt yenilemenin son günü olan 18 Ekim 2024 tarihi saat 22.30’a kadar; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.
AÇIKÖĞRETİM GÜZ DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?
Güz Dönemi Ara Sınavı: 07-08 Aralık 2024 tarihinde yapılacak.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 18-19 Ocak 2025 tarihinde organize edilecek.
Öğrenciler yaptıkları ödemenin, 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme tutarına ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.
SINAV MERKEZİ TERCİHİ İÇİN SON TARİHLER
Güz Dönemi Ara Sınav 18 Ekim 2024: Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 09 Aralık 2024: Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, güz dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Bahar Dönemi Ara Sınavı 21 Şubat 2025: Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 21 Nisan 2025: Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.
Yaz Okulu Sınavı 04 Temmuz 2025: Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, Yaz Okulu sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir.