AÖF CC, CD, DC ve DD GEÇER Mİ?

AÖF final sonuçlarının belli olmasıyla öğrencilerin harf notları açıklandı. AÖF ara sınav ve dönem sonucu ortalamasına göre AA, AB, BA, BB, BC, CB,CC harf notuna sahip adaylar o dersi başarıyla tamamladı.

Ancak CD, DC ve DD Harf notları ise koşullu geçmeyi ifade eder. Bu notları alan öğrencilerin genel not ortalaması 2.00’ın altında ise başarısız olur. GNO’su 2.00’ın üzerinde ise adayların bu dersleri vermesine gerek yoktur.



