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Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF dönem sonu (final) sonuç sorgulama ekranı

Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025 AÖF dönem sonu (final) sonuç sorgulama ekranı

15:4627/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin Bahar Dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. AÖF vize sınavları not ortalamasına %30, dönem sonu (final) sınavları ise ortalamaya %70 etki edecek. Yapılan değerlendirme sonrasında ise AÖF final sonuçları belli olacak. AÖF sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler, AÖF soruları ve cevapları açıklandı mı? 2025 AÖF Bahar Dönemi final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına cevap arıyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin 2025 Bahar Dönemi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Sınavlara katılan öğrenciler, AÖF soruları ve cevaplarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Ayrıca 2025 Bahar Dönemi final sınav sonuçlarının ne zaman duyurulacağı da öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte sınavlarla ilgili son güncel bilgiler…

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI MI?

24-25 Mayıs'ta tamamlanan AÖF final sınavı soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

AÖF SORULARI VE CEVAPLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşanırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

AÖF DERS GEÇME NOTU?


AÖF'de derslerden başarılı sayılabilmek için "Başarı Notu"nun en az 35 olması gerekiyor. Başarı Notu hesaplaması ise ara sınav ve final sınavı notlarının belirli oranlarda değerlendirilmesiyle yapılıyor.

Ara sınav notunun yüzde 30'u, dönem sonu final sınav notunun ise yüzde 70'i alınarak başarı puanı belirleniyor. Bu puanın 35 ve üzeri olması halinde öğrenci dersini geçmiş sayılıyor.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖRETİM SINAV PUANI HESAPLAMA

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır.

Başarı notu alt sınır değeri 35'tir. Başarı notu alt sınırın altında olan öğrencilere FF harf notu verilir.


AÖF CC, CD, DC ve DD GEÇER Mİ?

AÖF final sonuçlarının belli olmasıyla öğrencilerin harf notları açıklandı. AÖF ara sınav ve dönem sonucu ortalamasına göre AA, AB, BA, BB, BC, CB,CC harf notuna sahip adaylar o dersi başarıyla tamamladı.

Ancak CD, DC ve DD Harf notları ise koşullu geçmeyi ifade eder. Bu notları alan öğrencilerin genel not ortalaması 2.00’ın altında ise başarısız olur. GNO’su 2.00’ın üzerinde ise adayların bu dersleri vermesine gerek yoktur.


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