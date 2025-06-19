AÖF 2025 yaz okulu kayıtları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin bahar dönemi sınavlarının ardından başlıyor. Öğrenciler, yaz okulu sürecine ilişkin merak ettikleri bilgileri araştırıyor. Üniversite, AÖF yaz okulu kayıt takvimini duyurdu. Buna göre, yaz okulu kayıtları Haziran ayının son günlerinde başlayacak. Peki, 2025 2025 AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılacak? İşte detaylar...

1 /4 Açıköğretim Fakültesi’nde (AÖF) yaz okuluna katılan öğrenciler, sınav tarihini merakla bekliyor. Yaz okulunda başarı hedefleyen adaylar, sınav takvimine dair güncel bilgileri Anadolu Üniversitesi’nin resmi kaynaklarından takip ediyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman alınacak? İşte ayrıntılar...

2 /4 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN? Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2024-2025 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt işlemleri, ders seçimi ve kayıt ücretinin ödenmesiyle tamamlanacak. AÖF yaz okulu kayıtları ise 30 Haziran 2025 Pazartesi günü başlayıp, 04 Temmuz 2025 Cuma günü sona erecek.

3 /4 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NASIL YAPILIR? Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.



