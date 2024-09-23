Apple'ın yeni ürünleri büyük bir merakla bekleniyordu ve iPhone 16'nın satışa sunulmasıyla birlikte dikkatler Apple Watch Series 10 ve AirPods 4 serisine çevrildi. AirPods 4, AirPods Max ve Watch Series 10 serisi 27 Eylül 2024'ten itibaren satışa çıkacak. Peki AirPods ve Watch Series Türkiye fiyatları ne kadar? İşte iPhone 16 Türkiye satış fiyatı.
Apple'ın son dönemdeki ürün lansmanları, teknoloji dünyasında büyük bir heyecan uyandırıyor. iPhone 16'nın piyasaya sürülmesiyle birlikte, şimdi de Apple Watch Series 10 ve yeni nesil AirPods modellerinin satışa çıkış tarihi merak konusu oldu.
Apple, genellikle yeni ürünlerini Eylül ayında tanıtıp kısa süre sonra satışa sunar. Bu yıl da benzer bir takvim takip edilerek iPhone 16, Eylül ayında duyuruldu ve satışa sunuldu. iPhone satışı sonrası gözler şimdi de Watch 10 ile Airpods serilerinde. Peki Apple Watch Series 10 ile Airpods 4 ve Max ne zaman satışa çıkacak?
AIRPODS 4 VE MAX NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Yeni nesil Airpods kulaklıklar 27 Eylül 2024 itibarıyla satışa çıkıyor.
WATCH SERIES 10 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Tanıtılan yeni ürünlerden biri olan Watch Series 10 için satış 27 Eylül 2024 itibarıyla başlayacak.
AIRPODS VE WATCH SERIES 10 TÜRKİYE FİYATLARI
AirPods 4: 6.880,00 TL
Aktif Gürültü Engelleme özellikli AirPods 4: 9.250,00 TL
AirPods Max 26.999,00 TL
Watch Series 10: 18.299 TL
IPHONE 16 TÜRKİYE FİYATLARI
iPhone 16’nın Türkiye fiyatları şöyle:
iPhone 16 Başlangıç fiyatı: 64.999 TL
iPhone 16 Plus Başlangıç fiyatı: 73.999 TL
iPhone 16 Pro Başlangıç fiyatı: 82.999 TL
iPhone 16 Pro Max Başlangıç fiyatı: 99.999 TL
iPhone 16 Pro Max 1TB fiyatı: 119.999,00 TL