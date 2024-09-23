Apple, genellikle yeni ürünlerini Eylül ayında tanıtıp kısa süre sonra satışa sunar. Bu yıl da benzer bir takvim takip edilerek iPhone 16, Eylül ayında duyuruldu ve satışa sunuldu. iPhone satışı sonrası gözler şimdi de Watch 10 ile Airpods serilerinde. Peki Apple Watch Series 10 ile Airpods 4 ve Max ne zaman satışa çıkacak?