Ticaret Bakanlığı, ikinci el otomobil satışlarında uygulanan '6 ay 6 bin kilometre' ile 'ilan kısıtlaması' uygulamalarının 1 Ocak 20254 tarihine kadar 6 ay süreyle uzatıldığını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı bugün otomobiller için bir karar daha açıkladı. Bu kapsamda 6 ay 6 bin kilometre sınırlaması bir kez daha uzatıldı.
6 ay 6 bin km düzenlemesi kapsamında bayilere ve oto galerilere ne kadar ceza kesti?
Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı şunları açıkladı: “Ticaret Bakanlığımız, otomotiv piyasasında önceki yıl ve geçen yıl yaşanan spekülatif fiyat oluşumları ile stokçuluk faaliyetlerini ortadan kaldırmak ve sektörde adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek üzere çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.
Bu kapsamda, “pazarlama ve satış kısıtlaması” ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili satıcılar ve bireyseller tarafından motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe, doğrudan veya dolaylı olarak pazarlanması veya satışının 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılamayacağına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirilmişti.
Aynı şekilde, “ilan kısıtlaması” ile güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla ikinci el satışta pazarlanmasının da 1 Temmuz 2024 tarihine kadar yapılamayacağı belirlenmişti. Ticaret Bakanlığımızca bugüne kadar 6 ay 6 bin km düzenlemesi kapsamında, otomobil yetkili bayisi ile oto galerilere yaklaşık 52 milyon TL, ilan kısıtlamasına aykırı hareket edenlere ise yaklaşık 90 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır.
İkinci el araç alım satımında 6 ay 6 bin kilometre şartı uzatıldı mı?
Ticaret Bakanlığımızca yapılan düzenleme ve denetimler neticesinde; sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulması yoluyla haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmiş, sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkân sağlanmış ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları engellenerek tüketici mağduriyetleri ortadan kaldırılmıştır.
Bu doğrultuda, söz konusu kazanımlar göz önünde bulundurularak, ilgili iki düzenlemenin de 6 ay süreyle, 1 Ocak 2025 tarihine kadar yeniden uzatılmasına Ticaret Bakanlığımızca karar verilmiştir.
Bu çerçevede, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay – 6 bin km. düzenlemesine aykırı satışlarının Noterlikler tarafından engellenmesine devam edilecektir.
Ticaret Bakanlığı olarak motorlu kara taşıtı ticaretinde hayata geçirdiğimiz bu düzenlemeler ile hem tüketiciler lehine fiyat istikrarını sağlamak, hem de sektör yetkilileri için adil ve dengeli bir piyasa yapısını tesis etmek amacıyla çalışmalar titizlikle sürdürülecek ve gerek görülmesi halinde ilave tedbirler alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
Otomobilde 7 Temmuz kararı ertelendi mi?
Avrupa ile aynı günde yani 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek araç güvenlik yönetmeliği (GSR 2) 31 Ağustos 2024 tarihine ötelendi. Karar Resmi Gazete’de yayımladı. Ancak bu değişiklik sadece ulusal tip onayı ile üretilen araçları kapsadı. Böylece elinde stok bulunan markalar için 2 aylık ek süre sağlandı.
Fakat, bu değişiklik sadece ulusal tip onayı ile üretilen araçları kapsıyor. Bu da, ithal otomobillerde 7 Temmuz tarihinin geçerliliğini koruduğu anlamına geliyor.
7 Temmuz kararı sonrası araba fiyatları ne olur? Otomobil fiyatları artar mı?
Otomobil markalarının ellerinde yaklaşık 50 binden fazla GSR kapsamına girmeyen stok bulunduğunu belirtiliyor. Hatta, tek bir markanın elinde 5 binden fazla aracın GSR özellikleri taşımadığı kaydediliyor. EBS Danışmanlık CEO'su Erol Şahin, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında alınan karar ile kampanyaların hız kazanacağını dile getirdi.