Otomobilde 7 Temmuz kararı ertelendi mi?

Avrupa ile aynı günde yani 7 Temmuz’da yürürlüğe girecek araç güvenlik yönetmeliği (GSR 2) 31 Ağustos 2024 tarihine ötelendi. Karar Resmi Gazete’de yayımladı. Ancak bu değişiklik sadece ulusal tip onayı ile üretilen araçları kapsadı. Böylece elinde stok bulunan markalar için 2 aylık ek süre sağlandı.

Fakat, bu değişiklik sadece ulusal tip onayı ile üretilen araçları kapsıyor. Bu da, ithal otomobillerde 7 Temmuz tarihinin geçerliliğini koruduğu anlamına geliyor.



