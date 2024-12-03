Aralık ayı kira zammı için geri sayım başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla netleşen kira zam oranları, kiracılar ve ev sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte Kasım ayı kira zammı belli olmuştu. Aralık ayı kira zammı için tarih belli oldu. Peki, Aralık ayı kira artış oranı ne kadar olacak? İşte TÜİK enflasyonu ile Aralık ayı ev ve işyeri kira zammı hesaplama...

1 /5 Aralık ayı kira artış oranı için gözler Kasım ayı enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon rakamlarını (TÜFE) duyurmasıyla Aralık ayı 2024 kira artış oranı da belli olacak. İşte kira artış oranı için belirlenen tarih.

2 /5 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Aralık ayı kira artış oranı henüz açıklanmadı. Kira artış oranı Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşecek.

3 /5 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı enflasyon oranının açıklanması ile Aralık ayı kira artış zammı da 3 Aralık 2024'te açıklanacak.



4 /5 KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI

TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %48,58, aylık %2,88 arttı. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %32,24 arttı, aylık %1,29 arttı.



