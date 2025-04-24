AFAD ve Kandilli'den son yaşanan artçı depremler listesi İstanbul'da yaşanan depremin ardından merakla sorgulanıyor. İstanbul, Silivri açıklarında dün meydana gelen 6.2 ve 5.9 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Şiddetli deprem, Yalova ve Sakarya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. AFAD'dan İstanbul depremine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. İstanbul'da kaç artçı deprem oldu? Bugün kaç deprem oldu? 24 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli'den son yaşanan artçı depremler listesi
İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem oldu. Deprem, çevre illerden de hissedilirken Bakanlar Yerlikaya ve Kurum güncel gelişmeleri paylaştı. İşte dakika dakika yaşananlar...
İSTANBUL'DA 266 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ
AA muhabirinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) edindiği verilere göre, dün saat 12.49'da Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğünde depremin ardından bugün saat 09.00'a kadar 266 artçı sarsıntı kayıtlara geçti. Büyüklüğü 0-4 arası 258, 4-5 arası 7 ile 5 ve üzeri 1 olmak üzere 266 artçı deprem meydana geldi.
iSTANBUL'DA ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR
İstanbul'da dün meydana gelen 6,2'lik depremin artçıları devam ediyor. Saat 07.21'de hissedilen bir artçı deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,1 olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
24 NİSAN SON YAŞANAN ARTÇI DEPREMLER LİSTESİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, Büyükçekmece açıkları olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
İSTANBUL'DA ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, artçı depremlere ilişkin konuştu.
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların birkaç ay daha sürebileceğini aktaran Akgün, şu anda daha büyük bir depremin olup olmayacağına ilişkin net teknik değerlendirme yapılamayacağını belirtti.
AFAD'ın açıklamasına göre İstanbul depreminin artçı sarsıntıları önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecek.
Uzmanlar ise yaklaşık 2 ay artçıların sürebileceği konusunda hemfikir görünüyor.