AFAD ve Kandilli'den son yaşanan artçı depremler listesi İstanbul'da yaşanan depremin ardından merakla sorgulanıyorİstanbul'da artçı depremler sürüyor. 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, kentte yeni bir sarsıntı daha meydana geldi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı. Peki, bugün kaç artçı deprem oldu? Bugün kaç deprem oldu? 29 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli'den son yaşanan artçı depremler listesi
İstanbul Silivri açıklarında en büyüğü 6.2 olmak üzere art arda çok sayıda deprem oldu. İstanbul artçı depremler sürüyor. 23 Nisan'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, kentte yeni bir sarsıntı daha meydana geldi. İşte dakika dakika yaşananlar...
28 NİSAN 2025 ARTÇI SARSINTILAR
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 22.43'te merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin 9.36 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Sarsıntı, özellikle İstanbul’un batı ilçeleri ve çevre bölgelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Ancak deprem, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.
Yetkililer, artçı depremlerin bir süre daha devam edebileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
29 NİSAN SON ARTÇI DEPREMLER
Son ölçümlere göre saat 13.59'da Kütahya Simav'da 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD ölçümlerine göre saat 12.58'de İstanbul Silivri açıklarında 3.3 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 12.52'de Kütahya Simav'da 3.4 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD ölçümlerine göre bugün saat 07.21'de Kütahya Simav'da 3.9 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 04.24'te İstanbul Silivri'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 04.06'da Kütahya Simav'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İSTANBUL'DA ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü, Deprem Dairesi Başkanı Prof. Dr. Aykut Akgün, artçı depremlere ilişkin konuştu.
İstanbul'da 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların birkaç ay daha sürebileceğini aktaran Akgün, şu anda daha büyük bir depremin olup olmayacağına ilişkin net teknik değerlendirme yapılamayacağını belirtti.
AFAD'ın açıklamasına göre İstanbul depreminin artçı sarsıntıları önümüzdeki günlerde bir süre daha devam edebilecek.
Uzmanlar ise yaklaşık 2 ay artçıların sürebileceği konusunda hemfikir görünüyor.
İSTANBUL ARTÇI DEPREMLER SON DAKİKA
Son ölçümlere göre Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 4.3'lük bir sarsıntı daha meydana geldi.