Ocak 2025’te yürürlüğe girecek asgari ücret zammı için görüşmeler yaklaşıyor. Şu anda brüt 20.003 TL, net 17.002 TL olarak uygulanan asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağı merak konusu. İşçi ve işveren temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zam oranını belirlemek için Aralık ayında toplanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni ücretin enflasyon verilerine göre netlik kazanacağını ifade etti. Yaklaşık 10 milyon çalışanın maaşını doğrudan etkileyecek olan karar, kamuoyunda büyük ilgiyle takip ediliyor.

1 /10 2025 yılı asgari ücret zammı için geri sayım sürüyor. Ocak 2024’te net 17.002 TL, brüt 20.003 TL olarak belirlenen asgari ücretin yeni zam oranı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılacak toplantılar sonunda kararlaştırılacak.

2 /10 Asgari Ücret Komisyonu Ne Zaman Toplanacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretini belirlemek için Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanacağını duyurdu.

3 /10 Bakan Işıkhan, "2025 yılında belirlenecek asgari ücret için herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi. 2002'de 184 lira olan asgari ücretin reel olarak yüzde 254 artırılarak 2024 yılında net 17.002 TL olarak uygulandığını hatırlattı.

4 /10 Asgari Ücret Desteği Açıklaması Bakan Işıkhan, 2016’da başlatılan Asgari Ücret Desteğinin 2024 yılı için aylık 700 TL’ye yükseltildiğini belirtti. Ayrıca, yılın ilk 8 ayında yaklaşık 1,5 milyon iş yerine toplam 34 milyar TL asgari ücret desteği sağlandığını ifade etti.

5 /10 Mehmet Şimşek’ten Asgari Ücret Açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin komisyon tarafından belirlendiğini ve bu konuda yorum yapmasının doğru olmadığını söyledi. Ancak, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurguladı: "Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz."

6 /10 Asgari Ücret Açıklaması Ne Zaman Yapılacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında 2025 yılı asgari ücretini belirlemek üzere bir araya gelecek. Yeni ücret, yalnızca asgari ücretle çalışanlar için değil, diğer ücretli çalışanlar için de önemli bir gösterge olacak.

7 /10 Yeni Asgari Ücret 25 Bin TL’ye Çıkacak mı? Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, 2024 yılı sonunda enflasyonun yüzde 41,50 olarak öngörülmesi nedeniyle zam oranlarının bu çerçevede değerlendirilmesi bekleniyor. %41,50 Zam Durumunda: Net asgari ücret yaklaşık 24.057 TL olabilir. %45 Zam Durumunda: Yeni net ücret 25 bin TL’yi aşabilir.

8 /10 6 Yeni Hesap Asgari ücret artış oranlarına göre brüt, net ve işverene maliyet hesapları şu şekilde: %25 Artış: Brüt ücret: 25.003 TL Net ücret: 21.253 TL İşverene maliyet: 29.379 TL %30 Artış: Brüt ücret: 26.003 TL Net ücret: 22.103 TL İşverene maliyet: 30.554 TL

9 /10 %35 Artış: Brüt ücret: 27.003 TL Net ücret: 22.953 TL İşverene maliyet: 31.730 TL %40 Artış: Brüt ücret: 28.003 TL Net ücret: 23.803 TL İşverene maliyet: 32.904 TL