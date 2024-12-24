"Asgari ücret açıklandı mı" sorusu sona dakika gerçekleşen asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ile sorgulanmaya başladı. 2025 Ocak ayı ile birlikte geçerli olacan yeni asgari ücret zam oranında son rakam için geri sayım sürüyor. 3 toplantıyı geride bırakan asgari ücret komisyonu bugün 4. kez toplanacak. Asgari ücret 4. toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son dakika açıklama yapması ile asgari ücret belli olacak. Peki, asgari ücret 4. toplantı sonucunda asgari ücret açıklandı mı, ne oldu, asgari ücret ne kadar oldu? İşte 2025 Ocak ayı asgari ücret ile ilgili son dakika tüm ayrıntılar...

1 /9 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin bu hafta içinde açıklanacağını söyledi. Asgari ücret tespit komisyonu bugün 4. kez toplantı gerçekleştiriyor.

2 /9 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI 2025?

2025 asgari ücret henüz açıklanmadı. Bu hafta içerisinde açıklanması gerekiyor.

3 /9 ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI NE ZAMAN?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan Asgari Ücret Komisyonu’nun dördüncü toplantısına ilişkin açıklama geldi. Komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını söyleyen Bakan Işıkhan, asgari ücretin bu hafta içinde netleşeceğini söyledi.



4 /9 GÖZLER İŞVEREN TEKLİFİNE ÇEVRİLDİ

TÜRK-İŞ'in mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinin ardından, gözler işverenin teklifine çevrildi. Asgari ücret işveren desteğinin bu yıl da artarak devam etmesini isteyen işveren tarafının, TÜRK-İŞ'in 29 bin 583 lirayı bulan talebine sıcak bakmadığı öğrenildi. Pazarlık sürecinde hükümetin yaklaşımı kritik öneme sahip olacak.





5 /9 MASADAKİ RAKAMLAR

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren asgari ücrete yüzde 40 zam yapılması durumunda net asgari ücret 23 bin 802 liraya, yüzde 45 zam yapılması durumunda ise 24 bin 653 liraya yükselecek.

6 /9 2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Komisyonun 19 Aralık'ta yaptığı üçüncü toplantı öncesinde konuşan Bakan Işıkhan, "İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz." diye konuşmuştu. Buna göre; Yeni asgari ücretin 23-27 Aralık tarihleri arasında tespit edilerek kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.



7 /9 TAHMİNLER GERÇEKLEŞİRSE ASGARİ ÜCRET NE OLUR?

Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılsa 21 bin 252 lira, yüzde 30 zam yapılsa 22 bin 102 lira, yüzde 40 zam olsa 23 bin 802 lira, yüzde 45 zam yapılsa 24 bin 652 lira yüzde 50 zam olursa 25503 lira ediyor.

8 /9 2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı bir süredir tartışılıyordu. Zam tahminlerine ilişkin farklı senaryolar konuşuluyor. Piyasalarda asgari ücret için yüzde 30-40 aralığında bir artış ihtimaline ağırlık veriliyor. İş dünyasındaki ağırlıklı görüş asgari ücretin 22-23 bin lira düzeyine çıkarılması yönünde. Yabancı kuruluşların raporlarında da beklentiler yüzde 25-30 aralığında şekillendi.





