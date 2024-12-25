"Asgari ücret açıklandı mı" sorusu dün gerçekleşen gerçekleşen asgari ücret tespit komisyonu toplantısı ile sorgulanmaya başladı. 2025 Ocak ayı ile birlikte geçerli olacan yeni asgari ücret zam oranında son rakam açıklandı. 3 toplantıyı geride bırakan asgari ücret komisyonu 4. kez toplanarak karara vardı. Asgari ücret 4. toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın son dakika açıklama yapması ile asgari ücret belli oldu. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam geldi, yeni asgari ücret ne oldu, asgari ücret ne kadar oldu? İşte 2025 Ocak ayı asgari ücret ile ilgili son dakika tüm ayrıntılar...

1 /6 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin bu hafta içinde açıklanacağını söylemişti. Asgari ücret tespit komisyonu dün 4. kez toplantı gerçekleştirerek kararını verdi. Toplantının ardından Bakan Işıkhan yeni asgari ücret zam oranını açıkladı.

2 /6 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI MI 2025?

2025 asgari ücret Bakan Işıkhan'ın açıklaması ile belli oldu.

3 /6 ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmelerinde son toplantı tamamlandı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 4. toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan 2025 asgari ücret miktarını açıkladı. Mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30’luk artış sonrası 22 bin 104 TL’ye yükseldi.

4 /6 BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: "Tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti paylaşmak istiyorum. 2024 yılında net asgari ücret 700 TL asgari ücret desteği ile birlikte 17 bin 2 TL olmuştu. Şimdi de 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak belirlemiş bulunuyoruz. Asgari ücret desteğini 700 TL’den bin TL’ye çıkarttık. Net asgari ücreti önceki yıla göre yüzde 30 artış yapmış. 2022’den bu yana asgari ücreti reel olarak 4 kata yakın seviyeye çıkarmış bulunuyoruz."







5 /6 ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.





