2025 yılı asgari ücret zammı merakla beklenirken, net asgari ücret, çalışanlar için kritik öneme sahip. Brüt asgari ücret, enflasyon oranı ve ekonomik göstergelere göre belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını bugün gerçekleştirecek. Bu toplantıda alınan karar neticesinde asgari ücret ne kadar olacak sorusu yanıt bulmuş olacak. Peki Asgari ücret zammı 2025 ne kadar olacak? Zam senaryoları ile yeni net, brüt ile asgari ücretin işverene maliyetine ilişkin tablo haberin detayında.
2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları buradan bulabilirsiniz. Asgari ücret 2025 belli oldu mu, asgari ücret zammı ne zaman netleşecek? Net asgari ücret son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışan tarafından merak konusu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararları doğrultusunda belirlenen yeni asgari ücret tutarı ile birlikte, net maaşınızı nasıl hesaplayacağınızı da öğrenmek için haberimi okumaya devam edebilirsiniz.
ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Asgari ücretin belirlenmesi için komisyonun ikinci toplantısı 16 Aralık pazartesi günü yapılacak. İkinci toplantının saat 14.00'te başlaması planlandı. TÜRK-İŞ ilk toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuştu. Işıkhan: "Asgari ücretin hem çalışanlar hem de işverenler için dengeli bir şekilde belirlenmesini sağlamak için azami gayreti gösteriyoruz" dedi.
2025 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Geçmiş dönem toplantı kronolojilerine baktığımız zaman Aralık ayı içerisinde toplamda 4 toplantı üzerinden değerlendiriliyordu. Haftalık usulü yapılan bu toplantılarda 3. veya 4. toplantıda rakamın netleştiği görülmektedir. Muhtemel olarak Aralık ayının son haftasında bir karara bağlanıp bunun üzerinden açıklanacak.
YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Ocak 2024’te asgari ücret yüzde 49.11 oranında artarak 17 bin 2 lira oldu. 2024 yılı Temmuz ayında ise ara zam yapılmadı ve 2024 yılı için uygulanacak yeni asgari ücret yıl sonu enflasyonu dikkate alınarak belirlenecek.
Asgari ücrete yapılacak olası zamlar göz önüne alındığında 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret hesaplamaları şu şekilde:
%20 zam gelirse 2025 asgari ücret ne kadar olacak? 20 BİN 402,40 TL
%25 zam gelirse 2025 asgari ücret ne kadar olacak? 21 BİN 252,50 TL
%30 zam gelirse 2025 asgari ücret ne kadar olacak? 22 BİN 102,60 TL
%35 zam gelirse 2025 asgari ücret ne kadar olacak? 22 BİN 952,70 TL
%40 zam gelirse 2025 asgari ücret ne kadar olacak? 23 BİN 802,80 TL
%45 zam gelirse 2025 asgari ücret ne kadar olacak? 24 BİN 652,90 TL
%50 zam gelirse 2025 asgari ücret ne kadar olacak? 25 BİN 503 TL
YÜZDE KAÇ ZAM GELİRSE YENİ ASGARİ ÜCRET NET KAÇ LİRA OLUR?
Gerçekleşen enflasyon farkı göz önüne alınırsa asgari ücret zammının yüzde 40 seviyelerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu da asgari ücretin 2025 yılında 23 bin 802 lira olma ihtimalini güçlendiriyor.
Ancak nihai karar Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayında yapacağı toplantıların ardından açıklanacak.
ASGARİ ÜCRET YÜZDE 25 ARTARSA NET-BRÜT İŞVERENE MALİYET NE KADAR?
Brüt ücret: 25.003
Net ücret: 21.253
İşverene maliyet: 29.379
YÜZDE 30 ARTARSA NET-BRÜT İŞVERENE MALİYET NE KADAR?
Brüt ücret: 26.003
Net ücret: 22.103
İşverene maliyet: 30.554
YÜZDE 35 ARTARSA NET-BRÜT İŞVERENE MALİYET NE KADAR?
Brüt ücret: 27.003
Net ücret: 22.953
İşverene maliyet: 31.730
YÜZDE 40 ARTARSA NET-BRÜT İŞVERENE MALİYET NE KADAR?
Brüt ücret: 28.003
Net ücret: 23.803
İşverene maliyet: 32.904
YÜZDE 45 ARTARSA NET-BRÜT İŞVERENE MALİYET NE KADAR?
Brüt ücret: 29.003 TL
Net ücret: 24.653 TL
YÜZDE 50 ARTARSA NET-BRÜT İŞVERENE MALİYET NE KADAR?
Brüt ücret: 30. 003 TL
Net ücret: 25.503 TL
İşverene maliyet: 37.255 TL