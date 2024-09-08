Asgari ücret zammı çalışmalarında ilk olarak enflasyon göz önünde bulunduruluyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan OVP kapsamında yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 oldu. Sabah’ta yer alan habere göre, eğer yıllık enflasyon baz alınarak bir artış yapılırsa 2025 yılı için asgari ücrette yeni rakamlar brüt de 28.303 TL net asgari ücret de 24.058 TL rakamına ulaşıyor. Bu durumda da gelecek zam para 7 bin 56 TL olacak.