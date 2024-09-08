2025 asgari ücret zammı, milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği ve büyük önem verdiği bir konu. Asgari ücret zammı 2025 için ilk veri geldi. Orta Vadeli Program'da açıklanan veriler ışığında yeni asgari ücrete 7000 TL enflasyon farkı zammı gelmesi öngörülüyor. Peki asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar…
Memur ve emeklilerin ardından asgari ücretliler de yeni yılla birlikte zam haberini almak için gün sayıyor. Temmuz ayında beklenen ilave zam gerçekleşmeyince, tüm gözler Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? 1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret için ilk ipucu çıktı. İşte merakla beklenen asgari ücret zam oranları...
2025 asgari ücret zammı: Milyonlarca çalışanın gözü ocak ayında! Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarıyla birlikte milyonlarca çalışanın maaşı belli olacak. Yeni yıla sayılı günler kala, asgari ücret zammı için beklentiler ve tahminler hızla artıyor. Hem işçi hem de işveren temsilcileri, toplantılara hazırlıklarını tamamlamak üzere. Peki, 2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? İşte son gelişmeler ve tahminler...
2025 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman taplanacak?
Yeni asgari ücreti belirlemek için yasa gereği asgari ücret tespit komisyonunun toplanması gerekiyor. Bu komisyon, 5 hükümet, 5 işçi ve 5 işveren temsilcisi olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor. Komisyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı toplantıya çağırıyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Aralık ayında toplantıların başlaması bekleniyor. Toplantıların ay boyunca yapılacağı ve yılbaşından önce de yeni asgari ücretin karara bağlanacağı tahmin ediliyor.
2025 asgari ücret ne kadar oacak?
Ocak 2025 asgari ücret zammı ne olacak? sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan tarafından merak ediliyor. Asgari ücret Ocak 2024’te yüzde 49.11 zamla 17 bin 2 TL olarak belirlenmiş ve bu yıl asgari ücrete tek zam yapılacağı vurgulanmıştı. Asgari ücret için Temmuz ayında ara zam beklentisi oluştu ancak hükümet kanadı kabul etmesi.
Asgari ücret zammı çalışmalarında ilk olarak enflasyon göz önünde bulunduruluyor. Geçtiğimiz günlerde açıklanan OVP kapsamında yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 41.5 oldu. Sabah’ta yer alan habere göre, eğer yıllık enflasyon baz alınarak bir artış yapılırsa 2025 yılı için asgari ücrette yeni rakamlar brüt de 28.303 TL net asgari ücret de 24.058 TL rakamına ulaşıyor. Bu durumda da gelecek zam para 7 bin 56 TL olacak.
Asgari ücret zammı refah payı var mı?
Asgari ücret zammı için bir beklenti daha var. Çalışanlar, yaşadıkları geçim sıkıntısını dile getirerek refah payı da bekliyor.
Eğer çalışanların talebi kabul edilir ve refah payı da verilirse asgari ücret 2025 zammı daha da yükselecek. Ancak net zam oranlarını öğrenmek için Aralık ayını beklemek gerekiyor. Çünkü yeni asgari ücret konusunda son sözü Asgari Ücret Tespit Komisyonu söyleyecek.
Asgari ücret ne kadar?
Günlük kazanç alt sınırı: 666,75 TL Aylık kazanç alt sınırı : 20.002,5 TL
Günlük kazanç üst sınırı: 5.000,63 TL Aylık kazanç üst sınırı: 150.018,90 TL
Sigorta Primi işçi payı (%14): 2.800,35 TL
Sigorta Primi işveren payı (20,5): 4.100,51 TL
Sigorta Primi işveren payı (15,5): 3.100,39 TL (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)
İşsizlik Sigortası işçi payı (%1): 200,03 TL
İşsizlik Sigortası işveren payı (%2): 400,05 TL
İşverene Maliyeti: 24.503,06 TL
İşverene Maliyeti: 23.502,94 (%5 indirim hakkı kazanılması halinde)
Net Asgari Ücret :17.002,12
Asgari ücret Desteği: Sigortalı başına 700 TL