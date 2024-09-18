Asgari ücret zammında yeni tahmin geldi: 25.000 TL olacak mı? Refah payı eklemesi ile...

Aralık ayında belirlenecek 2024 asgari ücreti, kapsamlı çalışan tarafından merakla bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yapılacak günlerle yeni asgari ücret belirleyecek. Bu süreçte en önemli unsurlardan biri enflasyon verileri olacak. 2024 yılı için enflasyon oranları, asgari ücretin 24 bin ile 25 bin TL aralığında olabileceğini gösteriyor.
2025 yılına yeni asgari ücretle başlayacak 8 milyon asgari ücretli için geri sayım başladı. Asgari ücret, 1 Ocak itibariyle uygulanmaya başlanacak ve Aralık ayında yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecek. Ancak işçi ve işveren konfederasyonları bu süreç başlamadan önce hazırlıklarına hız verdi. İşçi ve işveren konfederasyonları, asgari ücret artışı için beklentilerini ve taleplerini belirlemek üzere çalışmalara erken başlayarak, Aralık ayı öncesinde görüşmeler için hazır olacaklar.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayında asgari ücreti belirlemek için mesai yapacak. Komisyon, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5’er temsilci olmak üzere toplam 15 kişiden oluşuyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aralık ayının başında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu toplantıya çağıracak. Aralık ayı boyunca yapılacak toplantılar sonucunda, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret karara bağlanacak. Bu toplantılarda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.
2024'te Asgari Ücret Artış Oranları
Net asgari ücret, 2023 yılının Ocak ayında %54.7 artışla 8 bin 506 TL seviyesine yükselmişti. Temmuz 2023'te ise %34'lük ara zam ile 11 bin 402 TL'ye çıkmıştı. 2024 yılının Ocak ayında ise %49.11 artışla 17 bin 2 TL'ye yükseldi.
Bu yıl herhangi bir ara zam yapılmadı ve Ocak ayında belirlenen asgari ücret, yıl sonuna kadar uygulanıyor. Dolayısıyla 2025 yılı için yeni asgari ücrette, yıllık enflasyonu aşan bir artış beklentisi bulunuyor.
TÜFE Tahminleri ve Yeni Asgari Ücret
Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon verileri önemli bir rol oynayacak. Bu bağlamda 2024 yıl sonu için farklı enflasyon tahminleri bulunuyor:
Orta Vadeli Program (OVP): OVP’de 2024 yılı enflasyonu %41.5 olarak tahmin edildi. Eğer asgari ücrete bu enflasyon oranı yansıtılırsa, çalışanların eline geçecek net asgari ücret 7 bin 56 TL artarak 24 bin 58 TL olacak. Brüt asgari ücret ise 28 bin 303 TL'ye yükselecek.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: Merkez Bankası’nın Eylül ayında ekonomistlerle yaptığı ankette, 2024 yıl sonu enflasyonu tahmini %43.14 olarak öngörüldü. Bu tahmine göre, asgari ücret net 24 bin 336 TL, brüt ise 28 bin 631 TL olacak.
AA Finans Anketi: Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi %42.84 olarak gerçekleşti. Bu durumda asgari ücret net 24 bin 285 TL, brüt 28 bin 571 TL olarak belirlenecek.
Reuters Anketi: Dokuz ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, 2024 sonu enflasyonu %42.95 olarak tahmin edildi. Eğer bu anketteki tahmin yansıtılırsa, asgari ücret net 24 bin 304 TL, brüt ise 28 bin 593 TL seviyesine ulaşacak.
FKB Ekonomik Görünüm Endeksi: Finansal Kurumlar Birliği’nin (FKB) İstanbul Üniversitesi iş birliğinde geliştirdiği Ekonomik Görünüm Endeksi kapsamında yapılan ankette, 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerinin ortalaması %49.39 olarak belirlendi. Bu durumda net asgari ücret 25 bin 399 TL, brüt ise 29 bin 881 TL olacak.
Refah Payı ve Artış Oranı
Enflasyon verilerine ek olarak refah payı eklenirse, asgari ücrette daha büyük bir artış gerçekleşecek. Örneğin, zam oranı refah payı ile birlikte %50'yi bulursa, net asgari ücret 25 bin 503 TL, brüt asgari ücret ise 30 bin 3 TL olacak.
Bu rakamlar, yıl sonuna doğru açıklanacak enflasyon verilerine ve yapılacak görüşmelere bağlı olarak değişebilir.