Asgari ücret zammında yeni tahmin geldi: 25.000 TL olacak mı? Refah payı eklemesi ile...

Refah Payı ve Artış Oranı

Enflasyon verilerine ek olarak refah payı eklenirse, asgari ücrette daha büyük bir artış gerçekleşecek. Örneğin, zam oranı refah payı ile birlikte %50'yi bulursa, net asgari ücret 25 bin 503 TL, brüt asgari ücret ise 30 bin 3 TL olacak.

Bu rakamlar, yıl sonuna doğru açıklanacak enflasyon verilerine ve yapılacak görüşmelere bağlı olarak değişebilir.