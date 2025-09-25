Milyonlarca çalışan ve emekli adayı, 2026’da yapılacak düzenlemeleri bekliyor. Asgari ücret artışı, erken emeklilik imkânı ve ev hanımlarına sağlanacak kolaylıklar gündemde. Asgari ücret 2026 için gözler Tespit Komisyonunda. Asgari ücretli çalışan gelecek zam ile Ocak maaşını zamlı alacak. Peki, Ocak ayı asgari ücret zammı ne zaman açıklanır? Asgari ücret yeni yılda ne kadar, kaç TL olacak? İşte 2026 yılı için olası senaryolar

2026 yılı yaklaşırken milyonlarca çalışanın gözü, yılbaşında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? 2025 Asgari ücret ne kadar? Asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları gerçekleşecek. Toplantıların ardından yeni asgari ücret belli olacak.

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİLER YÜKSEK İsa Karakaş, 2025 yılı için 22.104,67 TL olarak belirlenen mevcut asgari ücretin enflasyon karşısında yetersiz kaldığını söyledi. Türk-İş'in şubat ayında açıklayacağı açlık sınırına dikkat çeken uzman, yeni asgari ücretin bu seviyenin altında kalma ihtimaline işaret etti. Karakaş, "En az 27 bin, en fazla 28 bin lira seviyesinde bir artış bekliyorum" ifadelerini kullandı.

3 /6 ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR?

Brüt Aylık Ücret: 26.005,50 TL Net Aylık Ücret: 22.104,67 TL İşverene Aylık Maliyet: 30.621,48 TL Bu düzenlemeyle, asgari ücrette yıllık %30 oranında bir artış oldu.







2026 ASGARİ ÜCRET TOPLANTILARI NE ZAMAN?

2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık 2025'te toplanacaktır. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 üyeden meydana gelir ve genellikle dört toplantı yaparak yeni asgari ücret seviyesini belirler. Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşir ve sonuçlar genellikle Aralık ayı sonunda kamuoyuna duyurulur.



2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA OLASI SENARYOLAR

2026 yılı için asgari ücret artışına dair farklı senaryolar üzerinden yapılan hesaplamalar şu şekilde öne çıkıyor:

%20 zam senaryosu: Mevcut net asgari ücret olan 22.104,67 TL’ye 4.420 TL eklenmesiyle yeni rakam yaklaşık 26.524 TL oluyor. %25 zam senaryosu: 5.526 TL’lik artışla net asgari ücretin 27.630 TL seviyesine çıkması öngörülüyor. %30 zam senaryosu: 6.631 TL’lik zamla birlikte net asgari ücretin 28.735 TL düzeyine ulaşması bekleniyor.



