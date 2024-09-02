AUZEF kayıt yenileme ekranı erişime açıldı mı? İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme ekranı 2024-2025 eğitim öğretim yılı güz dönemi için erişime açılmakta. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan kılavuza göre; AUZEF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 2 Eylül itibariyle başladı. AUZEF kayıt yenileme son tarih ise 29 Eylül. Peki İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2024-2025 AUZEF kayıt ekranı ve ücreti...
AUZEF (Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) kayıt yenileme işlemleri, öğrencilerin ders kayıtlarını güncellemeleri ve eğitimlerini devam ettirmeleri için her dönem gerçekleştirilir. AUZEF kayıt yenileme başladı mı diye merak edenler için, işlemler genellikle belirlenen tarihler arasında başlar ve öğrenciler bu sürede kayıt yenileme işlemlerini tamamlamalıdır. AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır sorusuna cevap olarak, öğrenciler, AUZEF resmi web sitesi üzerinden sisteme giriş yaparak kayıtlarını yenileyebilirler. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Kayıt yenileme ücreti de öğrenciler tarafından ödenmesi gereken bir diğer önemli adımdır. AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL diye soranlar için, dönemlik olarak belirlenen bu ücret, kayıt yenileme esnasında sistemde görüntülenir. AUZEF kayıt yenileme işlemleri, her dönem başında öğrencilerin devam etmek istedikleri programlar için yapmaları gereken önemli bir adımdır. "AUZEF güz dönemi kayıt yenileme başladı mı, nasıl yapılır? 2024-2025 güz dönemi AUZEF kayıt yenileme ücreti ne kadar kaç TL" gibi sorular, öğrencilerin en sık merak ettiği konulardandır. İşte detaylar.
AUZEF KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI BAŞLADI MI, BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2024-2025 Güz Yarıyılı kayıt yenileme kılavuzu yayınlandı. Böylece kayıt yenileme tarihleri belli oldu.
Takvime göre, güz dönemi kayıt yenileme işlemleri, 2 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve 29 Eylül 2024 tarihinde sona erecek.
2-29 Eylül 2024 tarihleri arasında ödeme yapıldıktan sonra ders seçimi işlemleri 20-29 Eylül 2024 tarihleri arasında fakülte tarafından gerçekleştirilecek.
AUZEF KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİM TAKVİMİ
Kayıt Yenileme İşlemleri: 02.09.2024 - 29.09.2024
Ders Ekle-Sil Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024
Üstten Ders Alma Tarihleri: 29.09.2024 - 03.10.2024
AUZEF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
1.ADIM
Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.
Referans numaranızı almak için http://aksis.istanbul.edu.tr adresinden kullanıcı adı ve şifreniz ile otomasyon sistemine giriş yapınız.
2. ADIM
AKSİS otomasyon sistemine http://aksis.istanbul.edu.tr giriş yaptıktan sonra "Harç Bilgileri" kısmından "Referans Numarası' na ulaşabilirsiniz.
Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan "Ödeme Yap" butonunu tıklayınız.
3. ADIM
Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işleminizi online olarak yapabilirsiniz.
AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCETİ NE KADAR?
Fakültemiz Açıköğretim programlarında öğrenim görüp normal öğrenim süresi içerisinde mezun olamayan öğrencilerin ücretlerine dönemlik ek olarak 139,5 TL yansıtılır.
AUZEF KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ