ARAŞTIRMANIN SINIRLARI NELER?

Her ne kadar bulgular dikkat çekici olsa da, bazı uzmanlar çalışmanın bazı sınırlamalarına dikkat çekiyor. Katılımcıların tüketim verilerini kendi beyanlarına göre sunması, porsiyon ölçümlerinde hatalara yol açabilir. Ayrıca çalışmanın etnik ve sosyoekonomik çeşitlilik içermemesi, elde edilen sonuçların genellenebilirliğini azaltıyor.





King’s College London’dan Dr. Daniel J van Wamelen, araştırmanın Parkinson hastalığını doğrudan tetikleyen nedenleri değil, erken belirtilerle olası ilişkileri ortaya koyduğunu belirtiyor. Bu nedenle, bulguların kesin teşhislerde kullanılması için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.