Haftanın kaçırılmayacak BİM fırsatları vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. BİM market zinciri her hafta Salı ve Cuma günleri 2 ayrı aktüel ürün kataloğu yayımlıyor. Bu hafta 19 Kasım'dan itibaren satışa sunulmak üzere birbirinden farklı her ihtiyaca ve bütçeye uygun yüzlerce ürün katalogdaki yerini aldı. Peki, 19 Kasım'dan itibaren BİM aktüel kataloğu indirim fırsatları neler, yeni hangi ürünler geldi? BİM 19-20-22 Kasım aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi, Senna TV çeşitleri, Hibrit Traş Makinesi yer alıyor. İşte, kaçırılmayacak fiyatlarla BİM 19-20-22 Kasım aktüel ürün kataloğu!
19 Kasım Salı gününe özel yayımlanan katalogda bugün satışa sunulan ürünler arasında Süt ve Şarküteri ürünleri, Temizlik ve Makyaj malzemelerinin yanı sıra kağıt ürünler mağaza raflarında satışa çıktı. Çarşamba günü Kumtel No-Frost Buzdolabı, Toshiba Hava Temizleyici, Otomatik Espresso Makinesi, Bulaşık Makinesi, Çekme Karavan satışa çıkacak. Cuma günü ise satışa sunulacak ürünlerin sayııs oldukça fazla! İşte 22 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...
BİM 19 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Ritmo Kağıt Havlu 12'li 3 Katlı 99 TL
Ritmo Tuvalet Kağıdı 32'li 3 Katlı 159 TL
Sleepy Bebek Bezi 229 TL
Güldal Köpük Ocak ve Fırın Temizleyici 500 ml 34,50 TL
Peros Toz Deterjan 10 Kg 279 TL
Asprinn Temizlik Sıvısı Güleç 4 L 79 TL
Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 195 TL
L’oréal Paris Nemlendirici Yaşlanma Karşıtı Krem 159 TL
Sleepy Hijyenik Ped Extra Gece 89 TL
L’oréal Paris Yüz Temizleme Sütü 99 TL
BB Mini Set 109 TL
Sıvı Allık Dudak ve Yanak Renklendirici 99 TL
20 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL
Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.990 TL
Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL
Kumtel Sandık Tipi 99L Derin Dondurucu 6.990 TL
Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL
20 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
4 Metre Çekme Karavan 289.000 TL
4 Metre Çekme Karavan
Özellikler:
Knot marka çeki oku ve dingil seti
Galvaniz Vidalı Sistem Şasi
28 mm Ravago Sandviç Panel
E Belgeli Aydınlatmalar (Spot Lambalar, 12 Lambalar vb.)
E Belgeli Pistonlu ve Sürgülü Camlar
Pancar Motoru Pistonlu Dışa Açılır Ön Cam
Dış 220 W Elektrik Girişi
Dıştan Dolum Temiz Su Deposu (80-100 Litre)
Dış Duş + Çamlık Kapı
Plastik Basamak (Hediye)
340 W Monokristal Güneş Paneli
100 A Jel Akü + 20 A Mppt
12 V 90 Litre Buzdolabı
İç Led Aydınlatmalar + Çift Kızılötesi Ranza
Yatak Dönüşümlü Masalı Oturma Grubu
Mermerit Tezgah + 2 Göz Ocak
Mikanitli Dolap Kapakları
Ranza ayaklıkları ve saklama alanları
Özel Sistem Lavabo, Düz Tekne ve Perde
Portatif WC + Oturma Üstü Özel Belgelik
Banyo Su Yalıtımı (Celpast)
Marin Kontra Mobilya Malzemesi
Dizel Ortam Isıtıcı (Demonte)
Fiyat: 289.000,00 ₺ (Peşin Fiyatına 6 Taksit)
22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL
Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL
Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL
Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL
Saç Şekillendirici 299 TL
El ve Ayak Bakım Seti 199 TL
Ayak Bakım Seti 249 TL
Manikür Pedikür Seti 199 TL
Tırnak Kurutucu 125 TL
Göz Altı Masaj Aleti 175 TL
Led Işıklı Cımbız 79 TL
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 22 KASIM 2024
Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL
Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL
Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL
Saç Şekillendirici 299 TL
22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.799 TL
Senna 58 İnç Ultra HD Google TV 14.995 TL
Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL
Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL
Kumtel Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL
Dikey Isıtıcı 1.795 TL
Fanlı Isıtıcı 599 TL
Petek Üstü Isı Yönlendirici 259 TL
22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Philips Air Fryer HD9650/90 4.675 TL
Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL
Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL
Süpürge FC9330/07 5.495 TL
Doğrayıcı 1.449 TL
Filtre Kahve Makinesi 1.695 TL
Su Isıtıcı 999 TL
22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Bambu Sunum Ürünleri 139 TL
Bambu Döner Tabla ~35 cm 199 TL
Sürgülü Süzgeç 49 TL
Hazneli Rende 139 TL
Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.659 TL
Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak 59 TL
Çok Amaçlı Mutfak Makası 79 TL
Siyah Metal Ürün Çeşitleri 89 TL
Metal Kare Tepsi 59 TL
Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 32,50 TL
Petek Kurutmalık 109 TL
22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Cam Kupa ~200 cc 6'lı 99 TL
Cam Ayaklı Kase ~190 cc 6'lı 139 TL
Bambu Kapaklı Pipetli Cam Bardak ~300 cc 139 TL
Frigo Bölmeli Tereyağlık ~480 cc 99 TL
Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı ~380 cc 44,50 TL
Porselen Çerezlik 4'lü 169 TL
Alinda Saklama Kabı ~345 cc 29 TL
Odin Çay Seti 12 Parça 259 TL
Kahve Seti 12 Parça ~91 cc 219 TL
Odin Kahve Yanı Su Bardağı ~104 cc 79 TL
22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Tek Kişilik Yorgan ~155x215 cm 319 TL
Çift Kişilik Yorgan ~195x215 cm 369 TL
Silikon Yastık ~50x70 cm 99 TL
Pijama Takımı Kadın 199 TL
Koltuk Örtüsü ~170x210 cm 109 TL
Anne Bebek Çantası 59 TL
PP Valiz Çeşitleri Büyük Boy ~82 X 54,5 X 30,5 cm 799 TL
Polar Balaklava 69 TL
Polar Boyunluklu Bere 59 TL
Trekking Ayakkabı Erkek 389 TL
Polar Eldiven Kesik Parmak 79 TL
Şal ~73x175 cm 149 TL
22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Öğretmen Bebek 429 TL
Pelüş Sinirli Kedi 299 TL
76 Parça Blok Oyuncak 279 TL
54 Parça Kule Oyunu 119 TL
Kışlık Elbiseli Manken Bebek 139 TL
Renkli Oyuncak Piyano 179 TL
Çocuk Klasik Kitaplar 22,50 TL
3-6 Yaş Zeka Ve Dikkat Geliştirme Seti 239 TL
Kasklı Oyuncak Tamir Seti 129 TL
Parmak Isıran Hippo Oyunu 199 TL
Eğitici Çarklar Oyuncağı 139 TL
Oyuncak Kahve Dükkanı Blok Seti 99 Parça 249 TL