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BİM 19-20-22 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta Çekme Karavan satışta!

BİM 19-20-22 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bu hafta Çekme Karavan satışta!

15:4019/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Haftanın kaçırılmayacak BİM fırsatları vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. BİM market zinciri her hafta Salı ve Cuma günleri 2 ayrı aktüel ürün kataloğu yayımlıyor. Bu hafta 19 Kasım'dan itibaren satışa sunulmak üzere birbirinden farklı her ihtiyaca ve bütçeye uygun yüzlerce ürün katalogdaki yerini aldı. Peki, 19 Kasım'dan itibaren BİM aktüel kataloğu indirim fırsatları neler, yeni hangi ürünler geldi? BİM 19-20-22 Kasım aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi, Senna TV çeşitleri, Hibrit Traş Makinesi yer alıyor. İşte, kaçırılmayacak fiyatlarla BİM 19-20-22 Kasım aktüel ürün kataloğu!

 19 Kasım Salı gününe özel yayımlanan katalogda bugün satışa sunulan ürünler arasında Süt ve Şarküteri ürünleri, Temizlik ve Makyaj malzemelerinin yanı sıra kağıt ürünler mağaza raflarında satışa çıktı. Çarşamba günü Kumtel No-Frost Buzdolabı, Toshiba Hava Temizleyici, Otomatik Espresso Makinesi, Bulaşık Makinesi, Çekme Karavan satışa çıkacak. Cuma günü ise satışa sunulacak ürünlerin sayııs oldukça fazla! İşte 22 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...

BİM 19 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU


Ritmo Kağıt Havlu 12'li 3 Katlı 99 TL

Ritmo Tuvalet Kağıdı 32'li 3 Katlı 159 TL

Sleepy Bebek Bezi 229 TL

Güldal Köpük Ocak ve Fırın Temizleyici 500 ml 34,50 TL

Peros Toz Deterjan 10 Kg 279 TL

Asprinn Temizlik Sıvısı Güleç 4 L 79 TL

Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 195 TL

L’oréal Paris Nemlendirici Yaşlanma Karşıtı Krem 159 TL

Sleepy Hijyenik Ped Extra Gece 89 TL

L’oréal Paris Yüz Temizleme Sütü 99 TL

BB Mini Set 109 TL

Sıvı Allık Dudak ve Yanak Renklendirici 99 TL












20 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU


Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL

Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.990 TL

Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL

Kumtel Sandık Tipi 99L Derin Dondurucu 6.990 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL





20 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU


4 Metre Çekme Karavan 289.000 TL

4 Metre Çekme Karavan


Özellikler:


Knot marka çeki oku ve dingil seti

Galvaniz Vidalı Sistem Şasi

28 mm Ravago Sandviç Panel

E Belgeli Aydınlatmalar (Spot Lambalar, 12 Lambalar vb.)

E Belgeli Pistonlu ve Sürgülü Camlar

Pancar Motoru Pistonlu Dışa Açılır Ön Cam

Dış 220 W Elektrik Girişi

Dıştan Dolum Temiz Su Deposu (80-100 Litre)

Dış Duş + Çamlık Kapı

Plastik Basamak (Hediye)

340 W Monokristal Güneş Paneli

100 A Jel Akü + 20 A Mppt

12 V 90 Litre Buzdolabı

İç Led Aydınlatmalar + Çift Kızılötesi Ranza

Yatak Dönüşümlü Masalı Oturma Grubu

Mermerit Tezgah + 2 Göz Ocak

Mikanitli Dolap Kapakları

Ranza ayaklıkları ve saklama alanları

Özel Sistem Lavabo, Düz Tekne ve Perde

Portatif WC + Oturma Üstü Özel Belgelik

Banyo Su Yalıtımı (Celpast)

Marin Kontra Mobilya Malzemesi

Dizel Ortam Isıtıcı (Demonte)

Fiyat: 289.000,00 ₺ (Peşin Fiyatına 6 Taksit)







22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU


Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL

Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL

Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL

Saç Şekillendirici 299 TL

El ve Ayak Bakım Seti 199 TL

Ayak Bakım Seti 249 TL

Manikür Pedikür Seti 199 TL

Tırnak Kurutucu 125 TL

Göz Altı Masaj Aleti 175 TL

Led Işıklı Cımbız 79 TL












BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 22 KASIM 2024


Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL

Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL

Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL

Saç Şekillendirici 299 TL





22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU


Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.799 TL

Senna 58 İnç Ultra HD Google TV 14.995 TL

Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL

Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL

Kumtel Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL

Dikey Isıtıcı 1.795 TL

Fanlı Isıtıcı 599 TL

Petek Üstü Isı Yönlendirici 259 TL








22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU


Philips Air Fryer HD9650/90 4.675 TL

Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL

Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL

Süpürge FC9330/07 5.495 TL

Doğrayıcı 1.449 TL

Filtre Kahve Makinesi 1.695 TL

Su Isıtıcı 999 TL







22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU


Bambu Sunum Ürünleri 139 TL

Bambu Döner Tabla ~35 cm 199 TL

Sürgülü Süzgeç 49 TL

Hazneli Rende 139 TL

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.659 TL

Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak 59 TL

Çok Amaçlı Mutfak Makası 79 TL

Siyah Metal Ürün Çeşitleri 89 TL

Metal Kare Tepsi 59 TL

Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 32,50 TL

Petek Kurutmalık 109 TL











22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU


Cam Kupa ~200 cc 6'lı 99 TL

Cam Ayaklı Kase ~190 cc 6'lı 139 TL

Bambu Kapaklı Pipetli Cam Bardak ~300 cc 139 TL

Frigo Bölmeli Tereyağlık ~480 cc 99 TL

Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı ~380 cc 44,50 TL

Porselen Çerezlik 4'lü 169 TL

Alinda Saklama Kabı ~345 cc 29 TL

Odin Çay Seti 12 Parça 259 TL

Kahve Seti 12 Parça ~91 cc 219 TL

Odin Kahve Yanı Su Bardağı ~104 cc 79 TL










22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU


Tek Kişilik Yorgan ~155x215 cm 319 TL

Çift Kişilik Yorgan ~195x215 cm 369 TL

Silikon Yastık ~50x70 cm 99 TL

Pijama Takımı Kadın 199 TL

Koltuk Örtüsü ~170x210 cm 109 TL

Anne Bebek Çantası 59 TL

PP Valiz Çeşitleri Büyük Boy ~82 X 54,5 X 30,5 cm 799 TL

Polar Balaklava 69 TL

Polar Boyunluklu Bere 59 TL

Trekking Ayakkabı Erkek 389 TL

Polar Eldiven Kesik Parmak 79 TL

Şal ~73x175 cm 149 TL












22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU


Öğretmen Bebek 429 TL

Pelüş Sinirli Kedi 299 TL

76 Parça Blok Oyuncak 279 TL

54 Parça Kule Oyunu 119 TL

Kışlık Elbiseli Manken Bebek 139 TL

Renkli Oyuncak Piyano 179 TL

Çocuk Klasik Kitaplar 22,50 TL

3-6 Yaş Zeka Ve Dikkat Geliştirme Seti 239 TL

Kasklı Oyuncak Tamir Seti 129 TL

Parmak Isıran Hippo Oyunu 199 TL

Eğitici Çarklar Oyuncağı 139 TL

Oyuncak Kahve Dükkanı Blok Seti 99 Parça 249 TL












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