Haftanın kaçırılmayacak BİM fırsatları vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. BİM market zinciri her hafta Salı ve Cuma günleri 2 ayrı aktüel ürün kataloğu yayımlıyor. Bu hafta 19 Kasım'dan itibaren satışa sunulmak üzere birbirinden farklı her ihtiyaca ve bütçeye uygun yüzlerce ürün katalogdaki yerini aldı. Peki, 19 Kasım'dan itibaren BİM aktüel kataloğu indirim fırsatları neler, yeni hangi ürünler geldi? BİM 19-20-22 Kasım aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi, Senna TV çeşitleri, Hibrit Traş Makinesi yer alıyor. İşte, kaçırılmayacak fiyatlarla BİM 19-20-22 Kasım aktüel ürün kataloğu!

1 /12 19 Kasım Salı gününe özel yayımlanan katalogda bugün satışa sunulan ürünler arasında Süt ve Şarküteri ürünleri, Temizlik ve Makyaj malzemelerinin yanı sıra kağıt ürünler mağaza raflarında satışa çıktı. Çarşamba günü Kumtel No-Frost Buzdolabı, Toshiba Hava Temizleyici, Otomatik Espresso Makinesi, Bulaşık Makinesi, Çekme Karavan satışa çıkacak. Cuma günü ise satışa sunulacak ürünlerin sayııs oldukça fazla! İşte 22 Kasım Cuma BİM aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi...

2 /12 BİM 19 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Ritmo Kağıt Havlu 12'li 3 Katlı 99 TL Ritmo Tuvalet Kağıdı 32'li 3 Katlı 159 TL Sleepy Bebek Bezi 229 TL Güldal Köpük Ocak ve Fırın Temizleyici 500 ml 34,50 TL Peros Toz Deterjan 10 Kg 279 TL Asprinn Temizlik Sıvısı Güleç 4 L 79 TL Bingo Pro Bulaşık Makinesi Kapsülü 50'li 195 TL L’oréal Paris Nemlendirici Yaşlanma Karşıtı Krem 159 TL Sleepy Hijyenik Ped Extra Gece 89 TL L’oréal Paris Yüz Temizleme Sütü 99 TL BB Mini Set 109 TL Sıvı Allık Dudak ve Yanak Renklendirici 99 TL























3 /12 20 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kumtel Çift Kapılı Buzdolabı 9.975 TL Kumtel 4 Program Bulaşık Makinesi 8.990 TL Toshiba Hava Temizleyici 3.990 TL Kumtel Sandık Tipi 99L Derin Dondurucu 6.990 TL Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL









4 /12 20 KASIM ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

4 Metre Çekme Karavan 289.000 TL 4 Metre Çekme Karavan

Özellikler:

Knot marka çeki oku ve dingil seti Galvaniz Vidalı Sistem Şasi 28 mm Ravago Sandviç Panel E Belgeli Aydınlatmalar (Spot Lambalar, 12 Lambalar vb.) E Belgeli Pistonlu ve Sürgülü Camlar Pancar Motoru Pistonlu Dışa Açılır Ön Cam Dış 220 W Elektrik Girişi Dıştan Dolum Temiz Su Deposu (80-100 Litre) Dış Duş + Çamlık Kapı Plastik Basamak (Hediye) 340 W Monokristal Güneş Paneli 100 A Jel Akü + 20 A Mppt 12 V 90 Litre Buzdolabı İç Led Aydınlatmalar + Çift Kızılötesi Ranza Yatak Dönüşümlü Masalı Oturma Grubu Mermerit Tezgah + 2 Göz Ocak Mikanitli Dolap Kapakları Ranza ayaklıkları ve saklama alanları Özel Sistem Lavabo, Düz Tekne ve Perde Portatif WC + Oturma Üstü Özel Belgelik Banyo Su Yalıtımı (Celpast) Marin Kontra Mobilya Malzemesi Dizel Ortam Isıtıcı (Demonte) Fiyat: 289.000,00 ₺ (Peşin Fiyatına 6 Taksit)













5 /12 22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Polosmart Lady Shaver Tüm Vücut 399 TL Erkek Vücut Bakım Cihazı 299 TL Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL Saç Şekillendirici 299 TL El ve Ayak Bakım Seti 199 TL Ayak Bakım Seti 249 TL Manikür Pedikür Seti 199 TL Tırnak Kurutucu 125 TL Göz Altı Masaj Aleti 175 TL Led Işıklı Cımbız 79 TL























6 /12 BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 22 KASIM 2024

Saç Sakal Düzeltme Cihazı 249 TL Polosmart Saç Düzleştirici 299 TL Polosmart 5 In 1 Saç Şekillendirici Set 849 TL Saç Şekillendirici 299 TL









7 /12 22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Heifer Power X Şarjlı Süpürge 4.799 TL Senna 58 İnç Ultra HD Google TV 14.995 TL Senna 55 İnç Ultra HD Google TV 12.995 TL Dijitsu 32 İnç HD Ready TV 4.375 TL Kumtel Halı ve Koltuk Temizleme Makinesi 3.499 TL Dikey Isıtıcı 1.795 TL Fanlı Isıtıcı 599 TL Petek Üstü Isı Yönlendirici 259 TL















8 /12 22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Philips Air Fryer HD9650/90 4.675 TL Philips Ekmek Kızartma Makinesi 899 TL Buhar Kazanlı Ütü 5.225 TL Süpürge FC9330/07 5.495 TL Doğrayıcı 1.449 TL Filtre Kahve Makinesi 1.695 TL Su Isıtıcı 999 TL













9 /12 22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Bambu Sunum Ürünleri 139 TL Bambu Döner Tabla ~35 cm 199 TL Sürgülü Süzgeç 49 TL Hazneli Rende 139 TL Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.659 TL Tek Fiyat Bıçak ve Soyacak 59 TL Çok Amaçlı Mutfak Makası 79 TL Siyah Metal Ürün Çeşitleri 89 TL Metal Kare Tepsi 59 TL Çok Amaçlı Organizer Çeşitleri 32,50 TL Petek Kurutmalık 109 TL





















10 /12 22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Cam Kupa ~200 cc 6'lı 99 TL Cam Ayaklı Kase ~190 cc 6'lı 139 TL Bambu Kapaklı Pipetli Cam Bardak ~300 cc 139 TL Frigo Bölmeli Tereyağlık ~480 cc 99 TL Bistro Kapaklı Desenli Saklama Kabı ~380 cc 44,50 TL Porselen Çerezlik 4'lü 169 TL Alinda Saklama Kabı ~345 cc 29 TL Odin Çay Seti 12 Parça 259 TL Kahve Seti 12 Parça ~91 cc 219 TL Odin Kahve Yanı Su Bardağı ~104 cc 79 TL



















11 /12 22 KASIM CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Tek Kişilik Yorgan ~155x215 cm 319 TL Çift Kişilik Yorgan ~195x215 cm 369 TL Silikon Yastık ~50x70 cm 99 TL Pijama Takımı Kadın 199 TL Koltuk Örtüsü ~170x210 cm 109 TL Anne Bebek Çantası 59 TL PP Valiz Çeşitleri Büyük Boy ~82 X 54,5 X 30,5 cm 799 TL Polar Balaklava 69 TL Polar Boyunluklu Bere 59 TL Trekking Ayakkabı Erkek 389 TL Polar Eldiven Kesik Parmak 79 TL Şal ~73x175 cm 149 TL





















