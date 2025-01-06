BİM marketin düzenli olarak yayınladığı indirimli aktüel ürünler katoloğu belli oldu. 10 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimli ürünlerden faydalanmak isteyen vatandaşlar bu hafta hangi ürünlerin olduğunu ve indirimli fiyatları araştırıyor. İşte BİM markette haftanın ürünleri...

1 /5

BİM AKTÜEL'DE 10 OCAK İNDİRİMLERİ



Uygun fiyatlı ve indirimli ürünleri takip eden binlerce vatandaş BİM aktüel kataloğunu inceliyor. BİM'de 10 Ocak tarihinde geçerli olacak ürünlerde TV, ankastre set, elektrikli süpürge, balıkçılık ekipmanları ön plana çıkıyor. İşte yeni BİM aktüel kataloğu...

2 /5

3 /5

4 /5