BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma indirim fırsatları dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 23 Mayıs 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya indirimde olan ürünler kataloğunda bisiklet, telefon, kulaklık, hoparlör, yataklı koltuk gibi birçok ürün yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler 23 Mayıs kataloğu.

1 /8 BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 23 Mayıs 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

2 /8 BİM AKTÜEL 23 Mayıs CUMA İNDİRİM KATALOĞU! TCL 55 İnç Ultra HD Google TV 21.900 TL Honor Pad X9 Android Tablet 8GB/128GB 7.250 TL Dijitsu 55 İnç Ultra HD Google TV 14.990 TL Realme C63 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.250 TL Bluetooth Hoparlör 449 TL TWS Kablosuz Kulaklık 449 TL Akıllı Bileklik 299 TL Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 899 TL AC Motorlu Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 749 TL

3 /8 İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.990 TL Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL Trail 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.250 TL Venti 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 4.750 TL Excursion S Şişme Bot 7.990 TL Katlanır Şezlong 1.249 TL

4 /8 RKS XS35 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL Kuba Garden Track Off Road ATV 149 CC 89.000 TL RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL RKS La Rose Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 32.900 TL Onvo Elektrikli Scooter 21.990 TL

5 /8 Akasya Mutfak Gereçleri 99 TL Akasya Mutfak Ekipmanları 99 TL Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi 299 TL 5 Bölmeli Kristal Organizer 55 TL Organizer Orta Boy 55 TL Silikon Kapak Seti 119 TL Hamur Porsiyonlayıcı 169 TL

6 /8 Kep Kadın-Erkek 79 TL Merserize Şapka Kadın 139 TL Hasır Şapka Erkek 139 TL Jakarlı Plaj Havlusu 169 TL Dijital Baskılı Plaj Havlusu 149 TL Hasır Kol Çantası Kadın 269 TL Dijital Baskılı Plaj Çantası 149 TL Fileli Termos Plaj Çantası 259 TL Peştamal 89,50 TL Çocuk Panço 169 TL

7 /8 Krep Tavası 26 cm 229 TL Tost Kahvaltı Seti 399 TL Çelik Sefer Tası 349 TL Figürlü Kupa ~400 cc 189 TL Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tablası 249 TL Cam Vazo ~28 cm 229 TL Renkli Gravürlü Su Bardağı 3’lü ~200 cc 109 TL Gravürlü Kapaklı Cam Sürahi ~1200 cc 199 TL