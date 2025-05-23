BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma indirim fırsatları dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 23 Mayıs 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya indirimde olan ürünler kataloğunda bisiklet, telefon, kulaklık, hoparlör, yataklı koltuk gibi birçok ürün yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler 23 Mayıs kataloğu.
BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 23 Mayıs 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.
BİM AKTÜEL 23 Mayıs CUMA İNDİRİM KATALOĞU!
TCL 55 İnç Ultra HD Google TV 21.900 TL
Honor Pad X9 Android Tablet 8GB/128GB 7.250 TL
Dijitsu 55 İnç Ultra HD Google TV 14.990 TL
Realme C63 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.250 TL
Bluetooth Hoparlör 449 TL
TWS Kablosuz Kulaklık 449 TL
Akıllı Bileklik 299 TL
Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 899 TL
AC Motorlu Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 749 TL
İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL
Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.990 TL
Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL
Trail 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.250 TL
Venti 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 4.750 TL
Excursion S Şişme Bot 7.990 TL
Katlanır Şezlong 1.249 TL
RKS XS35 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL
Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL
Kuba Garden Track Off Road ATV 149 CC 89.000 TL
RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
RKS La Rose Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 32.900 TL
Onvo Elektrikli Scooter 21.990 TL
Akasya Mutfak Gereçleri 99 TL
Akasya Mutfak Ekipmanları 99 TL
Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi 299 TL
5 Bölmeli Kristal Organizer 55 TL
Organizer Orta Boy 55 TL
Silikon Kapak Seti 119 TL
Hamur Porsiyonlayıcı 169 TL
Kep Kadın-Erkek 79 TL
Merserize Şapka Kadın 139 TL
Hasır Şapka Erkek 139 TL
Jakarlı Plaj Havlusu 169 TL
Dijital Baskılı Plaj Havlusu 149 TL
Hasır Kol Çantası Kadın 269 TL
Dijital Baskılı Plaj Çantası 149 TL
Fileli Termos Plaj Çantası 259 TL
Peştamal 89,50 TL
Çocuk Panço 169 TL
Krep Tavası 26 cm 229 TL
Tost Kahvaltı Seti 399 TL
Çelik Sefer Tası 349 TL
Figürlü Kupa ~400 cc 189 TL
Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tablası 249 TL
Cam Vazo ~28 cm 229 TL
Renkli Gravürlü Su Bardağı 3’lü ~200 cc 109 TL
Gravürlü Kapaklı Cam Sürahi ~1200 cc 199 TL
Pareo Kadın 479 TL
Deniz Şortu Erkek 249 TL
Güneş Gözlüğü Yetişkin 115 TL
Güneş Gözlüğü Çocuk 115 TL
Kumaş Plaj Çantası ~33x50x15 cm 299 TL
Pvc Plaj Çantası ~32x41x14 cm 369 TL
Hambez Şort Erkek 199 TL
Şort Mayo Kadın 165 TL
Tesettür Mayo 499 TL
Etekli Deniz Şortu Kadın 299 TL