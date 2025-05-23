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BİM'de bu hafta neler var? BİM 23 Mayıs 2025 kataloğu: Bisiklet, telefon, şezlong, kulaklık, hoparlör, yataklı koltuk satışı sunuldu

BİM'de bu hafta neler var? BİM 23 Mayıs 2025 kataloğu: Bisiklet, telefon, şezlong, kulaklık, hoparlör, yataklı koltuk satışı sunuldu

09:2323/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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<p>Bim aktüel ürünler kataloğu</p>
Bim aktüel ürünler kataloğu

BİM aktüel ürün kataloğunda bu Cuma indirim fırsatları dikkat çekiyor! Her hafta olduğu gibi, BİM'in indirim listesinde elektronik, mutfak aksesuarları, tekstil ürünleri ve daha birçok cazip fırsat yer alıyor. BİM, 23 Mayıs 2025 Cuma günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu müşterileriyle paylaştı. BİM'de bu haftaya indirimde olan ürünler kataloğunda bisiklet, telefon, kulaklık, hoparlör, yataklı koltuk gibi birçok ürün yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünler 23 Mayıs kataloğu.

BİM market Aralık ayı indirimlerine başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu ile bu hafta yine cazip fırsatlar ile müşterilerin karşısına çıkıyor. Teknoloji ürünlerinden mutfak aletlerine, kişisel bakım ürünlerinden ev tekstil ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi, BİM mağazalarında sizleri bekliyor. Bu hafta BİM'de neler var diye merak ediyorsanız, BİM aktüel ürünler kataloğuna göz atabilirsiniz. BİM indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. İşte bim 23 Mayıs 2025 Cuma kataloğu ve haftanın BİM aktüel ürünleri.

BİM AKTÜEL 23 Mayıs CUMA İNDİRİM KATALOĞU!

TCL 55 İnç Ultra HD Google TV 21.900 TL

Honor Pad X9 Android Tablet 8GB/128GB 7.250 TL

Dijitsu 55 İnç Ultra HD Google TV 14.990 TL

Realme C63 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.250 TL

Bluetooth Hoparlör 449 TL

TWS Kablosuz Kulaklık 449 TL

Akıllı Bileklik 299 TL

Çok Fonksiyonlu Buharlı Temizleyici 899 TL

AC Motorlu Profesyonel Saç Kurutma Makinesi 749 TL

İkili Katlanır Yataklı Koltuk 9.990 TL

Tekli Katlanır Yataklı Koltuk 5.990 TL

Elektrikli Motorlu Bisiklet 19.990 TL

Trail 26 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 5.250 TL

Venti 20 Jant Çift Amortisörlü Bisiklet 4.750 TL

Excursion S Şişme Bot 7.990 TL

Katlanır Şezlong 1.249 TL

RKS XS35 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 29.900 TL

Bellina 125 cc Motosiklet 49.900 TL

Kuba Garden Track Off Road ATV 149 CC 89.000 TL

RKS Nitro Pro Katlanır Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

RKS La Rose Katlanabilir Elektrikli Bisiklet 32.900 TL

Onvo Elektrikli Scooter 21.990 TL

Akasya Mutfak Gereçleri 99 TL

Akasya Mutfak Ekipmanları 99 TL

Tekerlekli 4 Katlı Raf Ünitesi 299 TL

5 Bölmeli Kristal Organizer 55 TL

Organizer Orta Boy 55 TL

Silikon Kapak Seti 119 TL

Hamur Porsiyonlayıcı 169 TL

Kep Kadın-Erkek 79 TL

Merserize Şapka Kadın 139 TL

Hasır Şapka Erkek 139 TL

Jakarlı Plaj Havlusu 169 TL

Dijital Baskılı Plaj Havlusu 149 TL

Hasır Kol Çantası Kadın 269 TL

Dijital Baskılı Plaj Çantası 149 TL

Fileli Termos Plaj Çantası 259 TL

Peştamal 89,50 TL

Çocuk Panço 169 TL

Krep Tavası 26 cm 229 TL

Tost Kahvaltı Seti 399 TL

Çelik Sefer Tası 349 TL

Figürlü Kupa ~400 cc 189 TL

Bambu Çerçeveli Cam Kesme Tablası 249 TL

Cam Vazo ~28 cm 229 TL

Renkli Gravürlü Su Bardağı 3’lü ~200 cc 109 TL

Gravürlü Kapaklı Cam Sürahi ~1200 cc 199 TL

Pareo Kadın 479 TL

Deniz Şortu Erkek 249 TL

Güneş Gözlüğü Yetişkin 115 TL

Güneş Gözlüğü Çocuk 115 TL

Kumaş Plaj Çantası ~33x50x15 cm 299 TL

Pvc Plaj Çantası ~32x41x14 cm 369 TL

Hambez Şort Erkek 199 TL

Şort Mayo Kadın 165 TL

Tesettür Mayo 499 TL

Etekli Deniz Şortu Kadın 299 TL

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