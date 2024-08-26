BİM aktüel ürünler kataloğundaki buzdolabı, çamaşır makinesi ve motosiklet satışta! 27-30 Ağustos bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

27-30 Ağustos bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Tüketiciye uygun fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı hedefleyen BİM, haftalık aktüel kataloğunda çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarını müşterilerine sunuyor. Peki, 27- 30 Ağustos BİM'de hangi ürünler satılacak? İşte BİM indirimli aktüel ürünler kataloğu...
BİM'de bu hafta neler var? BİM 27-30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 27-30 Ağustos 2024 kataloğu ile fiyat listesi...
BİM AKTÜEL 27 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU
Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri - 269 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri - 189,50 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir - 199 TL
Kerem Biberli Taze Peynir - 29,50 TL
İçim Şeftali ve Ananaslı Kefir - 49,50 TL
Dost Barista Süt - 29,50 TL
Torku Ayran - 29,50 TL
Eker Probiyotik Yoğurt - 45,50 TL
Danone Çilekli Big Cup - 39,50 TL
Bingo Toz Deterjan - 299 TL
Duru Şampuan - 34,75 TL
Maylo Bütçem Tuvalet Kağıdı - 175 TL
Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı - 99,75 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlı - 139,50 TL
NaturaLove Temalı Baskılı Peçete - 35 TL
Hyperactiv Ders Temizleyici - 39,50 TL
Pierre Cardin Oje - 18,50 TL
Korollastik Saklama Poşeti - 52,50 TL
Dermokil Leke Karşıtı 100 Bakım Kremi - 149 TL
BİM 28 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLERİ
Keysmart NoFrost Buzdolabı KEY 490 NFS - 19.975,00 TL
Keysmart NoFrost Buzdolabı KEY 250 NF - 9.975,00 TL
Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE - 10.975,00 TL
Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi KEY 8002 CM - 9.750,00 TL
Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi KEY 8002 CMS - 11.975,00 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 40Y BMS - 10.475,00 TL
Kumtel HDW-01 4 Program Bulaşık Makinesi - 8.275,00 TL
Kumtel HCF-100 Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu - 6.990,00 TL
Kumtel I6-4TB İndüksiyonlu Siyah Cam Ocak - 6.990,00 TL
30 AĞUSTOS 2024 BİM İNDİRİMLERİ
Bellina 125cc Motosiklet - 49.990 TL