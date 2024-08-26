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BİM aktüel ürünler kataloğundaki buzdolabı, çamaşır makinesi ve motosiklet satışta! 27-30 Ağustos bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

12:40 - 26/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

27-30 Ağustos bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Tüketiciye uygun fiyatlarla kaliteli ürün sunmayı hedefleyen BİM, haftalık aktüel kataloğunda çeşitli ürünlerin indirimli fiyatlarını müşterilerine sunuyor. Peki, 27- 30 Ağustos BİM'de hangi ürünler satılacak? İşte BİM indirimli aktüel ürünler kataloğu...

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BİM'de bu hafta neler var? BİM 27-30 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de bu hafta; küçük ev aletlerinden, beyaz eşyalara, ankastre setinden, kozmetik malzemelere, giyim seçeneklerinden mutfak eşyalarına birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte BİM aktüel 27-30 Ağustos 2024 kataloğu ile fiyat listesi...

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BİM AKTÜEL 27 AĞUSTOS 2024 KATALOĞU


Sek Yarım Yağlı Tost Peyniri - 269 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri - 189,50 TL

Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peynir - 199 TL

Kerem Biberli Taze Peynir - 29,50 TL

İçim Şeftali ve Ananaslı Kefir - 49,50 TL

Dost Barista Süt - 29,50 TL

Torku Ayran - 29,50 TL

Eker Probiyotik Yoğurt - 45,50 TL

Danone Çilekli Big Cup - 39,50 TL

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Bingo Toz Deterjan - 299 TL

Duru Şampuan - 34,75 TL

Maylo Bütçem Tuvalet Kağıdı - 175 TL

Yumoş Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı - 99,75 TL

Domestos Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlı - 139,50 TL

NaturaLove Temalı Baskılı Peçete - 35 TL

Hyperactiv Ders Temizleyici - 39,50 TL

Pierre Cardin Oje - 18,50 TL

Korollastik Saklama Poşeti - 52,50 TL

Dermokil Leke Karşıtı 100 Bakım Kremi - 149 TL

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BİM 28 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLERİ


Keysmart NoFrost Buzdolabı KEY 490 NFS - 19.975,00 TL

Keysmart NoFrost Buzdolabı KEY 250 NF - 9.975,00 TL

Keysmart Buzdolabı KEY 330 STE - 10.975,00 TL

Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi KEY 8002 CM - 9.750,00 TL

Keysmart 8 KG Çamaşır Makinesi KEY 8002 CMS - 11.975,00 TL

Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi KEY 40Y BMS - 10.475,00 TL

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Kumtel HDW-01 4 Program Bulaşık Makinesi - 8.275,00 TL

Kumtel HCF-100 Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu - 6.990,00 TL

Kumtel I6-4TB İndüksiyonlu Siyah Cam Ocak - 6.990,00 TL

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30 AĞUSTOS 2024 BİM İNDİRİMLERİ


Bellina 125cc Motosiklet - 49.990 TL

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BİM aktüel ürünler kataloğundaki buzdolabı, çamaşır makinesi ve motosiklet satışta! 27-30 Ağustos bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?