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BİM'e halı ve koltuk yıkama makinesi geliyor! BİM 14-15-16-17 Ocak haftanın aktüel ürünleri yayınlandı

BİM'e halı ve koltuk yıkama makinesi geliyor! BİM 14-15-16-17 Ocak haftanın aktüel ürünleri yayınlandı

11:5114/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 14-15-16-17 Ocak'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, balıkçı malzemeleri gibi indirimli ürünler 14 Ocak tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. İndirimli ürünlerle hem bütçeniz rahatlayacak hem de kaliteye kolaylık sağlayacak. Halı ve koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü, espresso makinesi de satışta olacak. İşte BİM 14-15-16-17 Ocak haftanın aktüel ürünleri...

14 OCAK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU


Şampuan 700 ml 39 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 129 TL

Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 129 TL

Bebek Bezi Aylık Paket 295 TL

Islak Havlu 59,50 TL

Şarjlı Diş Fırçası 750 TL

Diş Macunu 50 ml 35 TL







14 OCAK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU


Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL

Tam Yağlı Yoğurt 3000 g 107 TL

Süzme Yoğurt 400 g 42,50 TL

Lor Peyniri 1000 g 47,50 TL

Tereyağı 1000 g 295 TL

Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL

Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL

Labne 3x180 g 87,50 TL








15 OCAK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU


TAŞINABİLİR GÜÇ İSTASYONU 19.975 TL

TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ 11.750 TL

HAVA TEMİZLEYİCİ 5.990 TL



15 OCAK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU


SİYAH CAM OCAK 6.990 TL

DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI 5.990 TL

SANDIK TİPİ 99 L DERİN DONDURUCU 8.050 TL



15 OCAK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU


Led Yüz Maskesi 1.890 TL

Isıtmalı Masaj Cihazı 699 TL

Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290 TL

Vücut ve Yüz Liposuctiotn Masaj Cihazı 1.690 TL

Led Gözaltı Bandı 1.090 TL





BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU


CEP TELEFONU 6.990 TL

TV 7.995 TL

HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ 3.490 TL



BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU


Ana Kucağı 799 TL

Mama Sandalyesi 479 TL

Aktivite Minderi 319 TL

Bebek Mikrofiber Yorgan 149 TL




BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU


Rölyefli Porselen Yemek Takımı 18 Parça 949 TL

Derin Tencere 379 TL

Borcam Dilimli Kek Kalıbı 139 TL

Çay Bardağı 219 TL

Dondurmalık 129 TL





BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU


Katlanabilir Bebek Küveti 479 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 249 TL

Katlanabilir Su Kovası 169 TL

Katlanabilir Maşrapa 59 TL




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