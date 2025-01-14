BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 14-15-16-17 Ocak'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, balıkçı malzemeleri gibi indirimli ürünler 14 Ocak tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. İndirimli ürünlerle hem bütçeniz rahatlayacak hem de kaliteye kolaylık sağlayacak. Halı ve koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü, espresso makinesi de satışta olacak. İşte BİM 14-15-16-17 Ocak haftanın aktüel ürünleri...

1 /10 14 OCAK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Şampuan 700 ml 39 TL Sıvı Çamaşır Deterjanı 129 TL Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 129 TL Bebek Bezi Aylık Paket 295 TL Islak Havlu 59,50 TL Şarjlı Diş Fırçası 750 TL Diş Macunu 50 ml 35 TL













2 /10 14 OCAK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU

Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL Tam Yağlı Yoğurt 3000 g 107 TL Süzme Yoğurt 400 g 42,50 TL Lor Peyniri 1000 g 47,50 TL Tereyağı 1000 g 295 TL Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL Labne 3x180 g 87,50 TL















3 /10 15 OCAK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

TAŞINABİLİR GÜÇ İSTASYONU 19.975 TL TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ 11.750 TL HAVA TEMİZLEYİCİ 5.990 TL





4 /10 15 OCAK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

SİYAH CAM OCAK 6.990 TL DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI 5.990 TL SANDIK TİPİ 99 L DERİN DONDURUCU 8.050 TL





5 /10 15 OCAK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU

Led Yüz Maskesi 1.890 TL Isıtmalı Masaj Cihazı 699 TL Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290 TL Vücut ve Yüz Liposuctiotn Masaj Cihazı 1.690 TL Led Gözaltı Bandı 1.090 TL









6 /10 BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

CEP TELEFONU 6.990 TL TV 7.995 TL HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ 3.490 TL





7 /10 BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Ana Kucağı 799 TL Mama Sandalyesi 479 TL Aktivite Minderi 319 TL Bebek Mikrofiber Yorgan 149 TL







8 /10 BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Rölyefli Porselen Yemek Takımı 18 Parça 949 TL Derin Tencere 379 TL Borcam Dilimli Kek Kalıbı 139 TL Çay Bardağı 219 TL Dondurmalık 129 TL









9 /10 BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Katlanabilir Bebek Küveti 479 TL Katlanabilir Çamaşır Selesi 249 TL Katlanabilir Su Kovası 169 TL Katlanabilir Maşrapa 59 TL





