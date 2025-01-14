BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 14-15-16-17 Ocak'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, balıkçı malzemeleri gibi indirimli ürünler 14 Ocak tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. İndirimli ürünlerle hem bütçeniz rahatlayacak hem de kaliteye kolaylık sağlayacak. Halı ve koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü, espresso makinesi de satışta olacak. İşte BİM 14-15-16-17 Ocak haftanın aktüel ürünleri...
14 OCAK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Şampuan 700 ml 39 TL
Sıvı Çamaşır Deterjanı 129 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcısı 129 TL
Bebek Bezi Aylık Paket 295 TL
Islak Havlu 59,50 TL
Şarjlı Diş Fırçası 750 TL
Diş Macunu 50 ml 35 TL
14 OCAK SALI BİM AKTÜEL KATALOĞU
Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 149 TL
Tam Yağlı Yoğurt 3000 g 107 TL
Süzme Yoğurt 400 g 42,50 TL
Lor Peyniri 1000 g 47,50 TL
Tereyağı 1000 g 295 TL
Tam Yağlı Kaşar Peyniri 1000 g 229 TL
Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 g 249 TL
Labne 3x180 g 87,50 TL
15 OCAK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
TAŞINABİLİR GÜÇ İSTASYONU 19.975 TL
TAM OTOMATİK ESPRESSO MAKİNESİ 11.750 TL
HAVA TEMİZLEYİCİ 5.990 TL
15 OCAK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
SİYAH CAM OCAK 6.990 TL
DEPOSUZ SU ARITMA CİHAZI 5.990 TL
SANDIK TİPİ 99 L DERİN DONDURUCU 8.050 TL
15 OCAK ÇARŞAMBA BİM AKTÜEL KATALOĞU
Led Yüz Maskesi 1.890 TL
Isıtmalı Masaj Cihazı 699 TL
Yüz Germe Masaj Cihazı 1.290 TL
Vücut ve Yüz Liposuctiotn Masaj Cihazı 1.690 TL
Led Gözaltı Bandı 1.090 TL
BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
CEP TELEFONU 6.990 TL
TV 7.995 TL
HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ 3.490 TL
BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Ana Kucağı 799 TL
Mama Sandalyesi 479 TL
Aktivite Minderi 319 TL
Bebek Mikrofiber Yorgan 149 TL
BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Rölyefli Porselen Yemek Takımı 18 Parça 949 TL
Derin Tencere 379 TL
Borcam Dilimli Kek Kalıbı 139 TL
Çay Bardağı 219 TL
Dondurmalık 129 TL
BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Katlanabilir Bebek Küveti 479 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 249 TL
Katlanabilir Su Kovası 169 TL
Katlanabilir Maşrapa 59 TL