BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 17 Ocak'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, balıkçı malzemeleri gibi indirimli ürünler 14 Ocak tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. İndirimli ürünlerle hem bütçeniz rahatlayacak hem de kaliteye kolaylık sağlayacak. Halı ve koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü, espresso makinesi de satışta olacak. İşte BİM 17 Ocak Cuma haftanın aktüel ürünleri...
BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
CEP TELEFONU 6.990 TL
TV 7.995 TL
HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ 3.490 TL
BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Ana Kucağı 799 TL
Mama Sandalyesi 479 TL
Aktivite Minderi 319 TL
Bebek Mikrofiber Yorgan 149 TL
BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Rölyefli Porselen Yemek Takımı 18 Parça 949 TL
Derin Tencere 379 TL
Borcam Dilimli Kek Kalıbı 139 TL
Çay Bardağı 219 TL
Dondurmalık 129 TL
BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Katlanabilir Bebek Küveti 479 TL
Katlanabilir Çamaşır Selesi 249 TL
Katlanabilir Su Kovası 169 TL
Katlanabilir Maşrapa 59 TL