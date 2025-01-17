BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 17 Ocak'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, balıkçı malzemeleri gibi indirimli ürünler 14 Ocak tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. İndirimli ürünlerle hem bütçeniz rahatlayacak hem de kaliteye kolaylık sağlayacak. Halı ve koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü, espresso makinesi de satışta olacak. İşte BİM 17 Ocak Cuma haftanın aktüel ürünleri...

1 /5 BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

CEP TELEFONU 6.990 TL TV 7.995 TL HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ 3.490 TL





2 /5 BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Ana Kucağı 799 TL Mama Sandalyesi 479 TL Aktivite Minderi 319 TL Bebek Mikrofiber Yorgan 149 TL







3 /5 BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Rölyefli Porselen Yemek Takımı 18 Parça 949 TL Derin Tencere 379 TL Borcam Dilimli Kek Kalıbı 139 TL Çay Bardağı 219 TL Dondurmalık 129 TL









4 /5 BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU

Katlanabilir Bebek Küveti 479 TL Katlanabilir Çamaşır Selesi 249 TL Katlanabilir Su Kovası 169 TL Katlanabilir Maşrapa 59 TL





