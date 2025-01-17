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BİM'de halı ve koltuk yıkama makinesi bugün satışta! BİM 17 Ocak Cuma haftanın aktüel ürünleri yayınlandı

BİM'de halı ve koltuk yıkama makinesi bugün satışta! BİM 17 Ocak Cuma haftanın aktüel ürünleri yayınlandı

13:3417/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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BİM aktüel yeni ürünler kataloğu ile 17 Ocak'ta satışa çıkacak indirimli ürünler listesi duyuruldu. BİM yeni katalog indirimli ürünler listesinde birçok ürün alıcıların beğenisine sunuluyor. BİM aktüel indirimlerinde bu hafta beyaz eşya, mutfak gereçleri, televizyon, balıkçı malzemeleri gibi indirimli ürünler 14 Ocak tarihinden itibaren raflarda alıcılarıyla buluşacak. İndirimli ürünlerle hem bütçeniz rahatlayacak hem de kaliteye kolaylık sağlayacak. Halı ve koltuk yıkama makinesi, kazanlı ütü, espresso makinesi de satışta olacak. İşte BİM 17 Ocak Cuma haftanın aktüel ürünleri...

BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU


CEP TELEFONU 6.990 TL

TV 7.995 TL

HALI KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ 3.490 TL



BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU


Ana Kucağı 799 TL

Mama Sandalyesi 479 TL

Aktivite Minderi 319 TL

Bebek Mikrofiber Yorgan 149 TL




BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU


Rölyefli Porselen Yemek Takımı 18 Parça 949 TL

Derin Tencere 379 TL

Borcam Dilimli Kek Kalıbı 139 TL

Çay Bardağı 219 TL

Dondurmalık 129 TL





BİM 17 OCAK CUMA AKTÜEL KATALOĞU


Katlanabilir Bebek Küveti 479 TL

Katlanabilir Çamaşır Selesi 249 TL

Katlanabilir Su Kovası 169 TL

Katlanabilir Maşrapa 59 TL




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