BIST 100 endeksi son durum: En çok işlem gören hisse senetleri hangileri?

Piyasalarda haftanın kapanış verileri belli oldu. Yatırımcıların takibinde olan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 205,34 puan azalarak 9.602,16 puandan kapandı. Peki bu hafta en çok işlem gören hisse senetleri hangileri oldu? Altının ons fiyatı ne kadar? Dolar alış/satış fiyatları nedir? İşte piyasalardan son gelişmeler.

1 /4 Haftanın son işlem gününde piyasa verileri de açıklandı. Borsa İstanbul'da güne 9.815,16 puandan başlarken, kapanışta 205,34 puan azalarak 9.602,16 puandan işlem gördü. Altının ons fiyatı ise haftayı 2 bin 926 dolar seviyesinde kapadı. En fazla işlem gören hisse senetleri ise, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C), oldu.

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PİYASALARDA SON DURUM NEDİR?-21 ŞUBAT

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 205,34 puan azalarak 9.602,16 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi güne 8,42 puan ve yüzde 0,09 artışla 9.815,92 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.474,03 puanı, en yüksek 9.829,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,09 azalışla 9.602,16 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,39, hizmetler endeksi yüzde 2,38, teknoloji endeksi yüzde 2,05 ve sanayi endeksi yüzde 2,13 değer kaybetti. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 220,89 puan ve yüzde 2,02 kayıpla 10.689,08 puandan kapandı.





3 /4 EN FAZLA İŞLEM GÖREN HİSSE SENETLERİ

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 7'si prim yaptı, 93'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Koç Holding, Akbank ile Türkiye İş Bankası (C), en çok işlem gören hisse senetleri oldu.