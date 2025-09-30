Bugün futbol tutkunlarını birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Gecenin dikkat çeken diğer maçlarından biri de Real Madrid – Kairat Almaty mücadelesi olacak. Ayrıca Atletico Madrid, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Asya futbolunda ise AFC Şampiyonlar Ligi sahnesinde nefesler tutulacak: Al Sadd – Al Sharjah zorlu maç için sahaya çıkıyor. Futbolseverler, “Bugün hangi maç var, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 30 Eylül Salı günü oynanacak maçların programı.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
13:00 Hiroshima - Shanghai Port AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
13:00 FC Seoul - Buriram AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
15:00 Atalanta - Club Brugge UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
15:00 Galatasaray - Liverpool UEFA Gençlik Ligi TRT Spor
15:15 Johor Darul - Machida AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
15:15 Chengdu Rongcheng - Gangwon AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
17:00 Chelsea - Benfica UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv
19:00 Al Sadd - Al Sharjah AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
19:00 Sepahan FC - ATK Mohun Bagan AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
19:45 Atalanta - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1
19:45 Kairat Almaty - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi TRT Spor tabii Spor
22:00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1
22:00 Bodo Glimt - Tottenham UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4
22:00 Chelsea - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor
22:00 Galatasaray - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1
22:00 Inter - Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2
22:00 Marsilya - Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5
22:00 Pafos - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3
23:00 Mısır - Yeni Zelanda FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube
23:00 Panama - Ukrayna FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube