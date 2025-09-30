Yeni Şafak
Bugün hangi maçlar var? 30 Eylül Salı UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı

11:1930/09/2025, Salı
<p><strong><em><u>Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?</u></em></strong></p>
Bugün futbol tutkunlarını birbirinden heyecanlı karşılaşmalar bekliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Gecenin dikkat çeken diğer maçlarından biri de Real Madrid – Kairat Almaty mücadelesi olacak. Ayrıca Atletico Madrid, güçlü rakibi Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Asya futbolunda ise AFC Şampiyonlar Ligi sahnesinde nefesler tutulacak: Al Sadd – Al Sharjah zorlu maç için sahaya çıkıyor. Futbolseverler, “Bugün hangi maç var, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularının yanıtını merak ediyor. İşte 30 Eylül Salı günü oynanacak maçların programı.

Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Liverpool karşısında kritik bir sınav verecek. Real Madrid deplasmanda Kairat Almaty ile kozlarını paylaşırken, Atletico Madrid evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. AFC Şampiyonlar Ligi'nde ise Al Sadd ile Al Sharjah, nefes kesen bir mücadele için sahaya çıkacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol tutkunları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Eylül Salı bugün oynanacak maçlar.

13:00 Hiroshima - Shanghai Port AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 FC Seoul - Buriram AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

15:00 Atalanta - Club Brugge UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

15:00 Galatasaray - Liverpool UEFA Gençlik Ligi TRT Spor

15:15 Johor Darul - Machida AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:15 Chengdu Rongcheng - Gangwon AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

17:00 Chelsea - Benfica UEFA Gençlik Ligi UEFA.tv

19:00 Al Sadd - Al Sharjah AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

19:00 Sepahan FC - ATK Mohun Bagan AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

19:45 Atalanta - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

19:45 Kairat Almaty - Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi TRT Spor tabii Spor

22:00 Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 1

22:00 Bodo Glimt - Tottenham UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 4

22:00 Chelsea - Benfica UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor

22:00 Galatasaray - Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi TRT 1

22:00 Inter - Slavia Prag UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 2

22:00 Marsilya - Ajax UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 5

22:00 Pafos - Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi tabii Spor 3

23:00 Mısır - Yeni Zelanda FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube

23:00 Panama - Ukrayna FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube

