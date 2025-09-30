Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Liverpool karşısında kritik bir sınav verecek. Real Madrid deplasmanda Kairat Almaty ile kozlarını paylaşırken, Atletico Madrid evinde Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. AFC Şampiyonlar Ligi'nde ise Al Sadd ile Al Sharjah, nefes kesen bir mücadele için sahaya çıkacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol tutkunları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 30 Eylül Salı bugün oynanacak maçlar.