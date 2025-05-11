Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 11 Mayıs 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 11 Mayıs 2025 Pazar hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? 11 Mayıs Pazar bugün hangi maçlar var?
13:30 Udinese - Monza İtalya Serie A S SportS Sport Plus
14:00 Newcastle - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3Idman TV
14:00 Glasgow Rangers - Aberdeen İskoçya Premier Lig TRT Spor
14:30 Hannover 96 - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4
14:30 Kaiserslautern - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect
14:30 Jahn Regensburg - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect
15:00 Leganes - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus
15:30 Feyenoord - PSV Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
16:00 Verona - Lecce İtalya Serie A S Sport 2
16:00 Sivasspor - Bodrumspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:00 Kocaelispor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:15 Manchester Utd - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
16:15 Nottingham Forest - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
16:15 Tottenham - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 2
16:30 Bayer Leverkusen - B.Dortmund Almanya Bundesliga Bein Sports 4
17:15 Barcelona - Real Madrid İspanya La Liga S Sport
17:45 Ajax - NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
18:30 Eintracht Frankfurt - St.Pauli Almanya Bundesliga Bein Sports 4
18:30 Liverpool - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
19:00 Torino - Inter İtalya Serie A S Sport 2
19:00 Beşiktaş - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:00 Göztepe - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2
19:00 Karabağ - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport
19:30 Athletic Bilbao - Alaves İspanya La Liga S Sport
19:30 Genk - Club Brugge Belçika Pro League TV 8 Buçuk
20:00 PAOK - AEK Yunanistan Süper Ligi Play Off S Sport Plus
20:30 Stuttgart - Augsburg Almanya Bundesliga Bein Sports 4
21:00 Al Ittihad - Al Fayha Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus
21:30 CA Independiente - Independiente Rivadavia Arjantin Primera Division Play Off Spor Smart
21:45 Napoli - Genoa İtalya Serie A S Sport 2
22:00 Real Betis - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus
22:30 Boavista - Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus
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