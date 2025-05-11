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Bugün kimin maçı var? 11 Mayıs Pazar canlı skor, fikstür, maç programı ve saatleri

Bugün kimin maçı var? 11 Mayıs Pazar canlı skor, fikstür, maç programı ve saatleri

10:3111/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 11 Mayıs 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...

Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 11 Mayıs 2025 Pazar hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var? 11 Mayıs Pazar bugün hangi maçlar var?

13:30 Udinese - Monza İtalya Serie A S SportS Sport Plus

14:00 Newcastle - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3Idman TV

14:00 Glasgow Rangers - Aberdeen İskoçya Premier Lig TRT Spor

14:30 Hannover 96 - Greuther Fürth Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4

14:30 Kaiserslautern - Darmstadt 98 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

14:30 Jahn Regensburg - Karlsruhe Almanya Bundesliga 2 Bein Sports beIN Connect

15:00 Leganes - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus

15:30 Feyenoord - PSV Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk

16:00 Verona - Lecce İtalya Serie A S Sport 2

16:00 Sivasspor - Bodrumspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:00 Kocaelispor - Keçiörengücü Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:15 Manchester Utd - West Ham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:15 Nottingham Forest - Leicester City İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

16:15 Tottenham - Crystal Palace İngiltere Premier Lig Bein Sports 2

16:30 Bayer Leverkusen - B.Dortmund Almanya Bundesliga Bein Sports 4

17:15 Barcelona - Real Madrid İspanya La Liga S Sport

17:45 Ajax - NEC Nijmegen Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk

18:30 Eintracht Frankfurt - St.Pauli Almanya Bundesliga Bein Sports 4

18:30 Liverpool - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

19:00 Torino - Inter İtalya Serie A S Sport 2

19:00 Beşiktaş - Adana Demirspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:00 Göztepe - Hatayspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

19:00 Karabağ - Araz Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

19:30 Athletic Bilbao - Alaves İspanya La Liga S Sport

19:30 Genk - Club Brugge Belçika Pro League TV 8 Buçuk

20:00 PAOK - AEK Yunanistan Süper Ligi Play Off S Sport Plus

20:30 Stuttgart - Augsburg Almanya Bundesliga Bein Sports 4

21:00 Al Ittihad - Al Fayha Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

21:30 CA Independiente - Independiente Rivadavia Arjantin Primera Division Play Off Spor Smart

21:45 Napoli - Genoa İtalya Serie A S Sport 2

22:00 Real Betis - Osasuna İspanya La Liga S Sport Plus

22:30 Boavista - Porto Portekiz Liga NOS S Sport Plus


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