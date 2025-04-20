Bugünün maçları futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Fransa Ligue 1, Almanya Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maç saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. Peki bugün hangi maçlar var? Bugün oynanacak maçları hangisi kimin? İşte 20 Nisan 2025 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu, bugünün maçları...
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün maçları merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 20 Nisan 2025 Pazar hangi maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var? Bugün hangi maçlar var?
13:15 Utrecht - Ajax Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk
13:30 Keçiörengücü - Ümraniyespor Trendyol 1. Lig TRT Spor
13:30 Y.Malatyaspor - Adanaspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6
13:30 Rams Başakşehir - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
14:30 Darmstadt 98 - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports
14:30 Köln - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Bein Sports
15:00 Valladolid - Osasuna İspanya La Liga S Sport
16:00 Esenler Erokspor - Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT Spor
16:00 Fulham - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
16:00 Ipswich Town - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
16:00 Manchester Utd - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
16:00 Empoli - Venezia İtalya Serie A S Sport 2
16:00 Lille - Auxerre Fransa Ligue 1 Bein Sports
16:00 Ç.Rizespor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
16:30 Augsburg - Eintracht Frankfurt Almanya Bundesliga Bein Sports
17:00 Genk - St.Gilloise Belçika Pro League TV 8 Buçuk
17:15 Villarreal - Real Sociedad İspanya La Liga S Sport
18:15 Brest - Lens Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2
18:15 Nice - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 1
18:15 Reims - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports
18:30 Leicester City - Liverpool İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
18:30 B.Dortmund - Monchengladbach Almanya Bundesliga Bein Sports 5
19:00 Gençlerbirliği - Bandırmaspor Trendyol 1. Lig TRT Spor
19:00 Bologna - Inter İtalya Serie A S Sport 2
19:00 Barcelona - Chelsea UEFA Kadinlar Şampiyonlar Ligi Yarı Final DAZN Women's Football Youtube
19:00 Fenerbahçe - Kayserispor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1
19:30 Sevilla - Alaves İspanya La Liga S Sport
19:30 KAA Gent - Club Brugge Belçika Pro League TV 8 Buçuk
20:30 St.Pauli - Bayer Leverkusen Almanya Bundesliga Bein Sports 5
21:30 Deportivo Riestra - San Lorenzo Arjantin Primera Division Spor Smart
21:45 Milan - Atalanta İtalya Serie A S Sport 2
21:45 St. Etienne - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 3
22:00 Real Madrid - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport
22:00 La Coruna - Tenerife İspanya La Liga 2 S Sport Plus
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