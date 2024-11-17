Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Uluslar Ligi, Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 17 Kasım 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.
Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.
Bugün kimin maçı var?
14:00 Elazığspor - Diyarbekirspor TFF 2. Lig Yayın Yok
14:00 Mersin İY - Giresunspor TFF 2. Lig Yayın Yok
14:00 Nazilli Bld. - Bucaspor TFF 2. Lig TFF Youtube
14:00 Batman Petrol - Afyonspor TFF 2. Lig Yayın Yok
14:00 Altay - Sarıyer TFF 2. Lig Yayın Yok
14:00 Fethiyespor - İnegölspor TFF 2. Lig TFF Youtube
14:00 Anadolu Üni. - Karşıyaka TFF 3. Lig Yayın Yok
14:00 Denizlispor - Turgutluspor TFF 3. Lig Yayın Yok
14:00 Fatsa Bld. - Muğlaspor TFF 3. Lig TFF Youtube
14:00 Pazarspor - Osmaniyespor TFF 3. Lig TFF Youtube
17:00 Kuzey Makedonya - Faroe Adaları UEFA Uluslar Ligi Exxen
17:00 Letonya - Ermenistan UEFA Uluslar Ligi Exxen
20:00 Avusturya - Slovenya UEFA Uluslar Ligi S Sport Plus
20:00 İngiltere - İrlanda UEFA Uluslar Ligi Exxen
20:00 Norveç - Kazakistan UEFA Uluslar Ligi Exxen
20:00 Finlandiya - Yunanistan UEFA Uluslar Ligi Exxen
20:30 Cartagena - Huesca İspanya La Liga 2 S Sport Plus
22:45 İsrail - Belçika UEFA Uluslar Ligi Exxen
22:45 İtalya - Fransa UEFA Uluslar Ligi CBC Sport
23:00 Orlando Pride - Kansas City Ulusal Kadinlar Futbol Ligi S Sport Plus
23:30 San Lorenzo - Racing Club Arjantin Primera Division Spor SmartSmart Spor HD
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