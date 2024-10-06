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Bugün kimin maçı var? 6 Ekim 2024 Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var? 6 Ekim 2024 Pazar maç programı

10:026/10/2024, Pazar
G: 6/10/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Bugün hangi maçlar var?

Bugünkü maçlar futbolseverler tarafından merak konusu. Bugün kimin maçı var ve Bugün hangi maçlar var? soruları, özellikle yoğun maç süreçleri en sık aranan konular arasında yer alıyor. Bugünkü maç programı, ligler ve turnuvalara göre değişiklik gösterebilecekken, futbol tutkunları favori takımlarının maç saatleri sabırsızlıkla bekleniyor. Bu nedenle günün Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz Ligi maçlarını takip etmek ve maçlar saat kaçta? sorusuna yanıt bulunması, sporseverler için büyük önem taşıyor. İşte 6 Ekim 2024 Pazar maç programı, canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu.

Bugün kimin maçı var? diye merak ediyorsanız, tam doğru yerdesiniz! Futbolseverler için heyecan dolu bir gün daha bizi bekliyor. Bugünkü maç programı oldukça dolu ve birbirinden çekişmeli karşılaşmalara sahne olacak. Bugün hangi maçlar var diye merak ediyorsanız, aşağıdaki bilgileri inceleyebilirsiniz. Peki, bugün hangi liglerde ve saat kaçta maçlar var? İster Süper Lig'in yerli derbilerini takip edin, ister Avrupa'nın büyük liglerindeki devlerin mücadelesini izleyin, bugün için herkese uygun bir maç bulunacak. Bugünün maçları ile ilgili detaylı bilgiye spor haberleri sitelerinden ve televizyon yayın akışlarından ulaşabilirsiniz. Peki bugün hangi maçlar var? 6 Ekim 2024 Pazar maçlar var, saat kaçta? İşte Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya - LaLiga, Fransa - Ligue 1, Almanya - Bundesliga, Portekiz - Premier Lig, Suudi Arabistan - Pro Lig canlı skor, fikstür puan durumu.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?

13:30 Juventus - Cagliari İtalya Serie A S Sport Plus

13:30 Keçiörengücü - Pendikspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

13:30 Konyaspor - Eyüpspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

14:00 Ross County - Celtic İskoçya Premier Lig S Sport Plus

14:30 Braunschweig - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Tivibu

15:00 Girona - Athletic Bilbao İspanya La Liga S Sport Plus

15:30 Feyenoord - twente Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk

16:00 Chelsea - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

16:00 Aston Villa - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

16:00 Bologna - Parma İtalya Serie A S Sport Plus

16:00 Lazio - Empoli İtalya Serie A S Sport Plus

16:00 Lyon - Nantes Fransa Ligue 1 Bein Sports

16:00 Manisa FK - Gençlerbirliği Trendyol 1. Lig Bein Sports 2

16:00 Adana Demirspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

16:30 Heidenheim - Leipzig Almanya Bundesliga Bein Sports Max 1

17:15 Alaves - Barcelona İspanya La Liga S Sport Plus

17:45 Ajax - Groningen Hollanda Eredivisie TV 8 Buçuk

18:00 Brest - Le Havre Fransa Ligue 1 beIN Sports Tod TV

18:00 Reims - Montpellier Fransa Ligue 1 beIN Sports

18:00 Strasbourg - Lens Fransa Ligue 1 beIN Sports

18:30 Brighton - Tottenham İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

18:30 Eintracht Frankfurt - Bayern Münih Almanya Bundesliga Bein Sports 4

19:00 Monza - Roma İtalya Serie A S Sport Plus

19:00 Amedspor - Esenler Erokspor Trendyol 1. Lig Bein Sports Max 2

19:00 İstanbulspor - Kocaelispor Trendyol 1. Lig TRT SporBein Sports Max 1

19:00 Galatasaray - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

19:00 Gaziantep FK - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

19:30 Sevilla - Real Betis İspanya La Liga S Sport Plus

19:30 Club Brugge - St.Gilloise Belçika Pro League TV 8 Buçuk

20:00 Nacional - Benfica Portekiz Liga NOS S Sport Plus

20:30 Stuttgart - Hoffenheim Almanya Bundesliga Bein Sports 4

20:30 Panathinaikos - Olimpiakos Yunanistan Süper Ligi S Sport Plus

21:45 Fiorentina - Milan İtalya Serie A S Sport Plus

21:45 Nice - PSG Fransa Ligue 1 Bein Sports 3

22:00 Real Sociedad - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport Plus

22:30 Porto - Braga Portekiz Liga NOS S Sport Plus


Canlı skor, fikstür, maç sonuçları, güncel puan durumu için tıklayın

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