Bugün iftar saati ve akşam ezanı kaçta okunacak? Ramazan ayında oruç tutanlar için en çok merak edilen konular arasında iftar vakti ve akşam ezanı saati yer alıyor. Güncel ezan saatleri ve iftar vakti bilgileri için Yenişafak imsakiye sayfamızı takip ederek iftarınızı zamanında açabilirsiniz. Peki bugün iftar saat kaçta? Ezana kaç dakika kaldı? Akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte 3 Mart Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir... illere göre iftar vakitleri...

1 /11 Ramazan ayının manevi atmosferinde, akşam ezanı vakti büyük bir önem taşır. Oruç tutan Müslümanlar için Ramazan imsakiyesi 2025 iftar saati , gün boyu süren sabrın ardından gelen müjdedir. Akşam ezanı kaçta okunacak sorusu, bu nedenle en çok merak edilen konuların başında gelir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi takvimine göre belirlenen iftar vakitleri , her il için farklılık gösterir.

2 /11 Akşam ezanı , sadece iftar vakti nin habercisi değil, aynı zamanda günün son namazının da vaktidir. Ezan kaçta okunacak sorusu, hem oruç tutanlar hem de namaz vakitlerini takip edenler için önemlidir. Akşam ezanı ne zaman okunacak sorusunun cevabı, 2025 Ramazan imsakiyesinde ve çeşitli mobil uygulamalarda yer alır. İşte 3 Mart Pazartesi il il detaylı iftar saatleri.

3 /11 İstanbul bugün iftar saati: 19:04

4 /11 Ankara bugün iftar vakti - akşam ezanı saati: 18:49

5 /11 İzmir bugün iftar saati: 19:13

6 /11 Bugün Antalya iftar saati: 19:00

7 /11 Bugün Bursa iftar saati: 19:04

8 /11 Bugün Adana iftar saati: 18:41

9 /11 Bugün Konya iftar saati: 18:52

10 /11 Bugün Gaziantep iftar saati: 18:33