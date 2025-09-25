Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbolseverler için yine dopdolu bir gün geliyor. Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. 1. Lig’de Amedspor’un konuğu Sarıyer olacak. Suudi Arabistan Pro Lig de heyecan dorukta. Al Hilal - Al Okhdood takımları kıyasıya mücadele edecek. İspanya La Liga’da Real Oviedo - Barcelona karşı karşıya gelirken, Glasgow Rangers - Genk UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sahaya çıkacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 Eylül Perşembe bugün oynanacak maçlar.

2 /8 Bugün hangi maçlar var? 17:00 Sivasspor - Adana Demirspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 19:45 G.A. Eagles - FCSB UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

3 /8 19:45 Lille - Brann UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 20:00 Amedspor - Sarıyer Trendyol 1. Lig TRT Spor

4 /8 20:00 Pendikspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6 20:30 Osasuna - Elche İspanya La Liga S Sport

5 /8 21:00 Al Hilal - Al Okhdood Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus 22:00 Aston Villa - Bologna UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

6 /8 22:00 Ferencvaros - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 22:00 Glasgow Rangers - Genk UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

7 /8 22:00 Salzburg - Porto UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 22:00 Stuttgart - Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi tabii Spor