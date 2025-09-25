Yeni Şafak
Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 25 Eylül Perşembe bugünün maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi kanalda? 25 Eylül Perşembe bugünün maç programı

G: 25/09/2025, Perşembe
Futbolseverler için yine dopdolu bir gün geliyor. Bugün kimin maçı var? sorusu futbol heyecanı yaşamak isteyenler tarafından merak konusu. 1. Lig’de Amedspor’un konuğu Sarıyer olacak. Suudi Arabistan Pro Lig de heyecan dorukta. Al Hilal - Al Okhdood takımları kıyasıya mücadele edecek. İspanya La Liga’da Real Oviedo - Barcelona karşı karşıya gelirken, Glasgow Rangers - Genk UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde sahaya çıkacak. Maç saatlerini kaçırmak istemeyen futbol hayranları bugün hangi maçlar var, maç saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 Eylül Perşembe bugün oynanacak maçlar.

Futbol tutkunlarının merakla beklediği “Bugün kimin maçı var?” sorusu yanıt buluyor. 1. Lig’de Amedspor, evinde Sarıyer'i ağırlayacak. Suudi Arabistan Pro Lig’de heyecan devam ederken, Al Hilal ile Al Okhdood karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Real Oviedo - Barcelona mücadelesi izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Ayrıca, UEFA Avrupa Ligi’nde Glasgow Rangers - Genk maçı nefes kesecek. İşte bugünkü maçlar, yayın kanalları ve saatleri. İşte bugünün maçları.

Bugün hangi maçlar var?

17:00 Sivasspor - Adana Demirspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:45 G.A. Eagles - FCSB UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Lille - Brann UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

20:00 Amedspor - Sarıyer Trendyol 1. Lig TRT Spor

20:00 Pendikspor - Sakaryaspor Trendyol 1. Lig tabii Spor 6

20:30 Osasuna - Elche İspanya La Liga S Sport

21:00 Al Hilal - Al Okhdood Suudi Arabistan Pro Lig S Sport Plus

22:00 Aston Villa - Bologna UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Ferencvaros - Viktoria Plzen UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Glasgow Rangers - Genk UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Salzburg - Porto UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Stuttgart - Celta Vigo UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Utrecht - Lyon UEFA Avrupa Ligi TRT Spor

22:00 Young Boys - Panathinaikos UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:30 Real Oviedo - Barcelona İspanya La Liga S Sport

