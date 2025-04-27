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Bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İOKBS 5, 6, 6, 8, 9, 10, 11. sınıf soru kitapçığı yayınlandı mı?

Bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İOKBS 5, 6, 6, 8, 9, 10, 11. sınıf soru kitapçığı yayınlandı mı?

11:0227/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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<p>Bursluluk sınavı soruları cevap anahtarı</p>
Bursluluk sınavı soruları cevap anahtarı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları bursluluk sınavına ortaokul 5,6,7,8. sınıf, hazırlık sınıfı, lise 9,10,11’nci sınıf öğrencileri katıldı. Saat 10.00’da başlayan İOKBS sınavında öğrencilere 80 soruyu cevaplandırması için toplam 100 dakika süre verilmekte. Peki bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte MEB 5, 6, 6, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS soru ve cevapları 2025 sorgulama ekranı.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025) 81 ilde bugün yapılıyor. MEB bursluluk sınavı saat 10.00’da başladı. İOKBS sınavı olarak da bilinen bursluluk sınavında öğrencilere 80 soruyu cevaplandırması için toplam 100 dakika süre verilmekte. Bursluluk sınavına saat 10.00’da giriş yapan öğrenciler 11.40 itibarıyla çıkış yapmaya başlayabilecek. İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları sorgulama ekranı.

BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bursluluk sınavı soruları, cevapları, cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Geçen yıl 21 Nisan’da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soruları ve cevap anahtarları 22 Nisan 2024 tarihinde açıklanmıştı.

Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda Bursluluk Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 28 Nisan Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS soruları ve cevapları odsgm.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılıyor. İşte 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıf bursluluk sınavı soru cevapları SORGULAMA EKRANI

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (5. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.


İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (5. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (6. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.


İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (6. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (7. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.


İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (7. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.


İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (9, 10 ve 11. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.


İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (9, 10 ve 11. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız.

SINIFLARA GÖRE BURSLULUK SINAVI SORU SAYILARI

İOKBS burslulu sınavında 5,6,7’nci sınıf öğrencilerine Türkçe 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20 ve Sosyal Bilgiler derslerinden 20 soru sorulmakta.

Bursluluk sınavında 8’nci sınıf öğrencilerine ise Türkçe 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru sorulmakta.

9,10,11’nci sınıf öğrencilerine bursluluk sınavında Türk Dili ve Edebiyatı 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru sorulmakta.

İOKBS BURSLUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Nisan Pazar günü yapılacak bursluluk sınavının sonuçları 30 Mayıs’ta erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını e-Okul veya meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabilecek. Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

2025 BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI

Bursluluk sınavı taban puanları her yıl değişiklik göstermektedir. Bursluluk Sınavı (İOKBS) puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile adayların sınavdan elde ettikleri puanlara göre değişiklik gösterebiliyor. MEB tarafından Bursluluk sınavı taban puanlarına dair resmi bir duyuru gelmedi. Ancak daha önceki yılların bursluluk puanı taban puanları şu şekilde sıralanabilir:


GEÇMİŞ YILLARIN İOKBS BURSLULUK PUANLARI

Geçmiş yılların puanlarına göre;

5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356

5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845

5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258

6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450

6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149

6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100


Geçmiş yılların puanlarına göre;

7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453

7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967

7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928


8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462

8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372

8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499

Ortaokul kademelerinde olduğu gibi lise kademelerinde de taban puanlar yıllara göre farklılık gösteriyor. Bursluluk sınavı taban puanlarına dair resmi bir duyuru bulunmuyor. Ancak geçmiş yılların taban puanları şu şekilde gösterilebilir;

9. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 422

9. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 437,516

9. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

9. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,977

Geçmiş yılların puanlarına göre;

10. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 432

10. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 429,482

10. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

10. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 414,608

11. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 425

11. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 438,891

11. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

11. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 419,037

#Bursluluk sınavı soruları
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