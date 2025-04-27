BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bursluluk sınavı soruları, cevapları, cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Geçen yıl 21 Nisan’da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soruları ve cevap anahtarları 22 Nisan 2024 tarihinde açıklanmıştı.