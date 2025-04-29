Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan 5, 6, 7, 8. sınıf, hazırlık sınıfı, lise 9, 10, 11’nci sınıf öğrencileri katıldığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 27 Nisan Pazar günü tamamlandı. 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu İOKBS'de öğrenciler 80 soruyu cevaplandırmak için ter döktü. Sınavın ardından gözler bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarına çevrildi. Peki bursluluk sınavı soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte MEB 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf İOKBS soru ve cevapları 2025 sorgulama ekranı.

1 /12 Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025) 81 ilde bugün yapılıyor. MEB bursluluk sınavı saat 10.00’da başladı. İOKBS sınavı olarak da bilinen bursluluk sınavında öğrencilere 80 soruyu cevaplandırması için toplam 100 dakika süre verilmekte. Bursluluk sınavına saat 10.00’da giriş yapan öğrenciler 11.40 itibarıyla çıkış yapmaya başlayabilecek. İşte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları sorgulama ekranı.

2 /12 BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK? Bursluluk sınavı soruları, cevapları, cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Geçen yıl 21 Nisan’da düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soruları ve cevap anahtarları 22 Nisan 2024 tarihinde açıklanmıştı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda Bursluluk Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 28 Nisan Pazartesi günü yayımlanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İOKBS soruları ve cevapları odsgm.meb.gov.tr internet adresinden erişime açılıyor. İşte 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı, 9, 10 ve 11’inci Sınıf bursluluk sınavı soru cevapları SORGULAMA EKRANI

3 /12 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (5. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız .

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (5. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız .

4 /12 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (6. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız .

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (6. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız .

5 /12 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (7. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız .

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (7. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız .

6 /12 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız .

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (8. Sınıf ve Hazırlık Sınıfı) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız .

7 /12 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (9, 10 ve 11. Sınıf) A soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız .

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavının (9, 10 ve 11. Sınıf) B soru kitapçığı ve cevap anahtarı için tıklayınız .

8 /12 SINIFLARA GÖRE BURSLULUK SINAVI SORU SAYILARI İOKBS burslulu sınavında 5,6,7’nci sınıf öğrencilerine Türkçe 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20 ve Sosyal Bilgiler derslerinden 20 soru sorulmakta. Bursluluk sınavında 8’nci sınıf öğrencilerine ise Türkçe 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru sorulmakta. 9,10,11’nci sınıf öğrencilerine bursluluk sınavında Türk Dili ve Edebiyatı 20, Matematik 20, Fen Bilimleri 20, Sosyal Bilimler derslerinden 20 soru sorulmakta.

9 /12 İOKBS BURSLUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 27 Nisan Pazar günü yapılacak bursluluk sınavının sonuçları 30 Mayıs’ta erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını e-Okul veya meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve doğum tarihiyle sorgulayabilecek. Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.

10 /12 2025 BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI Bursluluk sınavı taban puanları her yıl değişiklik göstermektedir. Bursluluk Sınavı (İOKBS) puanları her yıl sınavın zorluk ve kolaylık derecesi ile adayların sınavdan elde ettikleri puanlara göre değişiklik gösterebiliyor. MEB tarafından Bursluluk sınavı taban puanlarına dair resmi bir duyuru gelmedi. Ancak daha önceki yılların bursluluk puanı taban puanları şu şekilde sıralanabilir:



11 /12 GEÇMİŞ YILLARIN İOKBS BURSLULUK PUANLARI Geçmiş yılların puanlarına göre; 5. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462,356 5. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 464,845 5. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100 5. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 452,258 6. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 450 6. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 456,149 6. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100

Geçmiş yılların puanlarına göre; 7. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 453 7. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 460,967 7. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100 7. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 455,928

8. Sınıf diğer çocuk kontenjanı için puan: 462 8. sınıf öğretmen çocuğu kontenjanı için puan: 475,372 8. Sınıf kanunla özel hak tanınan kontenjanı için puan: 100 8. Sınıf oturduğu yerde okul yok kontenjanı için puan: 468,499