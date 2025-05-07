Çalışma hayatında köklü değişiklikler yolda: İzin günleri değişiyor, 3600 ek gösterge, erken emeklilik hakkı...

MEMUR ANNELERE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA

Özel sektörde çalışan anneler için devrede olan ve çocuk sayısına göre 6 aya kadar uzayan tam maaşlı yarı zamanlı çalışma ile, çocuk 6 yaşına gelene kadar sürecek yarı maaşlı yarı zamanlı çalışma kamu çalışanlarını da kapsayacak. Bu konuda hazırlanan yönetmelik taslağı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yeni düzenlemeden sadece anneler değil, memur babalar ve evlat edinenler de yararlanabilecek. Yönetmelik taslağını bu köşeden paylaşmıştık. Üzerinde çalışma sürüyor, yönetmelik ile hangi alanlarda yarı zamanlı çalışma yapılacağı da belirlenmiş olacak.