Çalışma hayatında köklü değişiklikler yolda: İzin günleri değişiyor, 3600 ek gösterge, erken emeklilik hakkı...

İş ve sosyal güvenlik alanında reform süreci hız kazandı. Çalışanlar, emekliler ve ev kadınlarını yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler için hazırlıklar sürüyor. Mevzuatta yapılacak değişikliklerle birlikte hem çalışma koşullarında hem de emeklilik süreçlerinde önemli yenilikler hayata geçecek. Özellikle erken emeklilik, prim eşitlemesi ve ev kadınlarına yönelik sosyal güvenlik destekleri önümüzdeki dönemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
Son 23 yılda hayata geçirilen 23 yapısal reformun ardından, çalışma yaşamında yeni bir dönüşüm süreci başlıyor. Hükümetin gündeminde, ikinci emeklilik sistemi ve uzaktan-esnek çalışma modelleri gibi birçok yenilik bulunuyor. Sosyal güvenlik ve istihdam politikalarında devrim niteliğinde değişiklikler öngörülürken, çalışanların hem iş güvencesi hem de emeklilik sonrası gelir yapısı yeniden şekillenecek. Yeni düzenlemelerle özellikle gençler, ev kadınları ve serbest çalışanlar için daha kapsayıcı ve esnek çözümler hedefleniyor.
MEMUR ANNELERE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA
Özel sektörde çalışan anneler için devrede olan ve çocuk sayısına göre 6 aya kadar uzayan tam maaşlı yarı zamanlı çalışma ile, çocuk 6 yaşına gelene kadar sürecek yarı maaşlı yarı zamanlı çalışma kamu çalışanlarını da kapsayacak. Bu konuda hazırlanan yönetmelik taslağı üzerinde çalışmalar devam ediyor. Yeni düzenlemeden sadece anneler değil, memur babalar ve evlat edinenler de yararlanabilecek. Yönetmelik taslağını bu köşeden paylaşmıştık. Üzerinde çalışma sürüyor, yönetmelik ile hangi alanlarda yarı zamanlı çalışma yapılacağı da belirlenmiş olacak.
BAĞKURLU ESNAFA 5 YIL ERKEN EMEKLİLİK
Özellikle basit usulde vergilendirilen ve 10 kişiden az çalışanı bulunan küçük esnafı ilgilendiren bu düzenleme hayata geçirildiğinde Bağ-Kur'da 9 bin olan prim gün sayısı şartı 7.200'e düşürülecek. Böylece küçük esnaf yaş şartını tamamladığında 5 yıl (1800 gün) daha az prim ödeyip 5 yıl erken emekli olma hakkına kavuşacak.
EV KADINLARINA SOSYAL GÜVENCE VE ERKEN EMEKLİLİK
Aile Yılı kapsamında hayata geçecek düzenleme ile ev kadınları sosyal güvenceye kavuşacak. Bu sayede emekli de olabilecek. Üstelik ödenecek aylık primlerin üçte birini de devlet karşılayacak. Bir sonraki adımda çocuk sayısına göre annelere Fiili Hizmet Zammı uygulanacak, yani yıpranma sistemiyle primleri artacak ve yaş şartları düşecek.
BİRİNCİ DERECEDEKİ MEMURA 3600 EK GÖSTERGE
Daha önce çıkartılan 3600 ek gösterge ile milyonlarca kamu çalışanının emekli maaşı ve ikramiyeleri artmıştı. Şimdi birinci dereceye çıkmış bir memur için otomatik olarak 3.600 ek gösterge uygulanması ile ilgili düzenleme de sırada bekliyor. Bu uygulama görevdeki memurlarla ilgili olacak emeklileri ilgilendirmeyecek.
ÇALIŞANLARA İKİNCİ EMEKLİLİK HAKKI
Orta Vadeli Program'da da yer alan tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) bu yıl devreye girmesi bekleniyor. Böylece çalışanlar için ikinci bir emeklilik hakkı doğacak ve Bireysel Emeklilik Sistemi ile birlikte çalışanlar için ikinci bir prim ödenecek ve 10 yıl 56 yaş şartı ile ek emeklilik gelecek.
UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA MODELLERİ
Bir süredir özel sektörde uygulanan uzaktan çalışma kamuda da devreye alınacak. Ayrıca esnek çalışma modeli ile çalışma saatleri değişebilecek. Böylece iş ve özel hayat dengesi sağlanmış olacak. Yeni modeller ile ilgili yasal alt yapı da oluşturulacak.
DOĞUM İZNİ UZUYOR
Aile Yılı kapsamında annelerin çalışma hayatında daha çok yer almaları ve bunu yaparken çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebilmelerinin önü de açılacak. Burada 8 hafta olarak uygulanan doğum izinlerinin artırılması sağlanacak.
HAFTALIK İZİNLERİN DEĞİŞİMİ
Orta uzun vadede devreye girecek bu uygulama şu anda dünyanın değişik ülkelerinde deneniyor. Haftalık izin günlerinin 2'den 3'e çıkması çalışma günlerinin 4'e düşürülmesi üzerinde çalışmalar sürüyor.