Canan Karatay'ın zirve formülü: Nefes aldırmayan sıcaklıklara su serpiyor! İçtiğiniz anda vücudun işleyişini değiştiriyor

Çay, Türkiye'deki pek çok insan için kahvaltıların vazgeçilmez içeceği olarak görülüyor ve doğru tüketildiğinde sağlık açısından çeşitli faydalar sağlayabiliyor. Uzman doktor Canan Karatay da bu konuda bazı açıklamalarda bulunmuştu. Karatay, çayın doğru şekilde tüketilmesinin vücudun işleyişini olumlu yönde etkileyebileceğini vurguladı. Çayın, özellikle öğünler arasında tüketilmesinin sindirim sistemine destek olabileceğini ve antioksidan özellikleri sayesinde sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini belirtti. Karatay'ın açıklamaları, çayın sağlık açısından nasıl daha faydalı kullanılabileceğine dair önemli ipuçları sunuyor.

1 / 6 Çay, Türkiye'de kahvaltıların vazgeçilmezi olarak biliniyor ve öğle ile akşam yemeklerinde de sıklıkla tüketiliyor. Ancak çayın yanlış tüketimi, vücuttaki demir emilimini olumsuz etkileyebilir ve bu da kan depolarının azalmasına neden olabilir. Öte yandan, çayın doğru şekilde tüketilmesi, vücudun işleyişini olumlu yönde değiştirebilir. Çayın, sindirim sistemini destekleyici ve antioksidan özellikleri sayesinde sağlığı iyileştiren etkileri bulunabilir.

2 / 6 CANAN KARATAY'DAN DOĞRU ÇAY TÜKETİMİ Limonlu çay, sağlık açısından faydalı olduğu düşüncesi ile birçok insan tarafından tüketiliyor. Peki, limonlu çay gerçekten faydalı mı? Bu konu hakkında Canan Karatay da bazı açıklamalarda bulunmuştu.

3 / 6 Canan Karatay, doğru çay tüketimi için limon eklenmesini tavsiye etti. Zira limonlu çayın sindirime yararlı olduğunu aktaran Canan Karatay, yanlış tüketildiğinde kan depolarını azaltabildiğini belirtti.

4 / 6 Öte yandan limon, C vitamini açısından zengin. Demir depolarını artırmada ve vücudun gereksinim duyduğu eksikliklerin giderilmesinde yardımcı olabiliyor. Bu nedenle sabahları çaya 1 dilim limon eklenmesi, adeta vücudun işleyişini değiştirebiliyor.

5 / 6 Canan Karatay, limonlu çayın günde en az 2 bardak tüketilmesini öneriyor. Zira günde 2 bardak içilen limonlu çay, vücuttaki virüs ve bakterilerin azalmasında faydalı olabiliyor. Ayrıca limonlu çay, kandaki şeker miktarını dengeleyebiliyor. Bunun sonucunda ise, obezite gibi sağlık problemlerini önlemede faydalı olabiliyor.