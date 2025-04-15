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Cumartesi Pazar nöbetçi noterler hangileri? İşte 19-20 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi noterler

Cumartesi Pazar nöbetçi noterler hangileri? İşte 19-20 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi noterler

17:3815/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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<p>Nöbetçi noterler</p>
Nöbetçi noterler

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen nöbetçi noter uygulaması 6 Nisan 2019’da hayata geçmişti. Nöbetçi noterlik uygulaması, hafta içi noterlere gitme imkanı bulamayan vatandaşların işlemlerini hafta sonu da gerçekleştirebilmeleri amacıyla hayata geçirilmiş bir uygulamadır. Peki Cumartesi ve Pazar nöbetçi noterler hangileri? İşte 19-20 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi noterler.

Nöbetçi noterlik, özellikle hafta sonları ve resmi tatillerde vatandaşların noter işlemlerini gerçekleştirebilmesi için uygulanan bir sistemdir. Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde, noterlik hizmetinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesini sağlamak amacıyla hafta sonları noterlerin çalışmasına yönelik uygulama başlatıldı. Türkiye'de Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından yürütülmektedir. Cumartesi pazar nöbetçi noterler hangileri? İşte 19-20 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi noterler.

Nöbet​çi Noterlik Çalışma Saatleri

Cumartesi 0​​9:00-16:00 / Pazar 10:00-14:00​​​​​

İşte 19-20 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi noterler:

20 Nisan Pazar günü nöbetçi noterler

İL İL NÖBETÇİ NOTERLER ÇALIŞMA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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Cumartesi Pazar nöbetçi noterler hangileri? İşte 19-20 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi noterler