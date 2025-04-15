Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen nöbetçi noter uygulaması 6 Nisan 2019’da hayata geçmişti. Nöbetçi noterlik uygulaması, hafta içi noterlere gitme imkanı bulamayan vatandaşların işlemlerini hafta sonu da gerçekleştirebilmeleri amacıyla hayata geçirilmiş bir uygulamadır. Peki Cumartesi ve Pazar nöbetçi noterler hangileri? İşte 19-20 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi noterler.
Nöbetçi noterlik, özellikle hafta sonları ve resmi tatillerde vatandaşların noter işlemlerini gerçekleştirebilmesi için uygulanan bir sistemdir. Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde, noterlik hizmetinin daha etkin, verimli ve hızlı yürütülmesini sağlamak amacıyla hafta sonları noterlerin çalışmasına yönelik uygulama başlatıldı. Türkiye'de Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından yürütülmektedir. Cumartesi pazar nöbetçi noterler hangileri? İşte 19-20 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi noterler.
Nöbetçi Noterlik Çalışma Saatleri
Cumartesi 09:00-16:00 / Pazar 10:00-14:00
İşte 19-20 Nisan 2025 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il nöbetçi noterler:
20 Nisan Pazar günü nöbetçi noterler