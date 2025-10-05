Yeni Şafak
DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 5 EKİM 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

12:185/10/2025, Pazar
5 Ekim Pazar günü Türkiye’de meydana gelen depremler vatandaşların gündeminde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı son verilere göre Ege Denizi, Kütahya, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Erzurum gibi farklı bölgelerde sarsıntılar kaydedildi. Vatandaşlar “Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?” sorusuna yanıt arıyor.

Türkiye’nin farklı illerinde sarsıntılar hissedildi. Ege Denizi, Kütahya, İstanbul, Balıkesir ve Ankara başta olmak üzere birçok bölgeden deprem ihbarları geldi. 5 Ekim Pazar günü meydana gelen depremlerle ilgili vatandaşlar “Deprem oldu mu, nerede ve kaç şiddetinde?” sorularına yanıt arıyor.

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göre, 5 Ekim 2025 Pazar günü saat 08.15 itibarıyla büyüklükleri 0.8 ile 2.9 arasında değişen birçok deprem meydana geldi. 3.0 ve üzeri büyüklükte bir deprem olmadı.

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresi üzerinden paylaşılan listede son 100 deprem görüntülenebiliyor. Liste üzerinde artçılar başta olmak üzere Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi tarafından "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresi üzerinden paylaşılan son veriler ile büyüklü küçüklü yaşanan sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliği öğrenilebiliyor.

