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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları bugün başlıyor! 2025 ÖSYM DGS başvurusu nasıl yapılacak, ücreti ne kadar?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları bugün başlıyor! 2025 ÖSYM DGS başvurusu nasıl yapılacak, ücreti ne kadar?

Tuğba Güner
09:3321/05/2025, Çarşamba
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ÖSYM'nin büyük ilgi gören sınavlarından biri olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için araştırmalar başladı. DGS başvuruları başladı mı, saat kaçta başlayacak? DGS başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? merak kazandı. İki yıllık ön lisans eğitimlerini dört yıllık lisans düzeyine yükseltmek isteyen adaylar ÖSYM'nin AİS adresi üzerinden DGS başvurularının erişime açılmasını bekliyor. Peki, DGS başvuruları başladı mı, nasıl yapılacak? Başvuru ekranı açıldı mı? İşte Dikey Geçiş Sınavı başvuru kılavuzu bilgileri...

2025 DGS sınavına başvuru yapacak olan adaylar, DGS başvuru tarihi ve ücreti hakkında bilgilenmek istiyor. Peki DGS başvuru tarihi ne zaman, ekran açıldı mı, DGS başvuru ücreti ne kadar? İşte Dikey Geçiş Sınavı tarihi ve başvuru günleri...

2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025 DGS başvuru tarihleri, ÖSYM’nin yayımladığı 2025 sınav takvimi ile netleşti.

Buna göre; DGS başvuruları bu yıl 21 Mayıs 2025’te başlayacak ve 2 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.


DGS BBAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?


ÖSYM tarafından DGS başvuru ekranı 21 Mayıs 2025 Çarşamba günü mesai saatleri içerisinde açılacak.

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?


DGS geç başvuruları 13 Haziran 2025 günü saat 23.59’a kadar alınacak.

2025 DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?


2025 DGS başvuru kılavuzu yayımlandığında, başvuru ücretine dair detaylar netleşecektir. Geçtiğimiz yıl, yani 2024 DGS sınavı için başvuru ücreti 590 TL olarak belirlenmişti.

Başvuru ücretleri, ÖSYM'nin e-Ödemeler sistemi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yatırılabilecektir.


DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ais.osym.gov.tr üzerinden online olarak yapılacaktır. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM AİS şifreleri ile sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini hızlı ve kolay şekilde tamamlayabilirler.


DGS BAŞVURU EKRANI

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS sınavı, 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta ÖSYM üzerinden adaylara sunulacak. Ardından yayımlanan kılavuzla beraber tercih süreci başlayacak.

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

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