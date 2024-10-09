DİSCORD NEDEN KAPATILDI?





Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son günlerde ülke gündeminde yer alan konularda adı sıkça geçen Discord uygulaması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, son günlerde gençlere ve çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi iddialarla gündeme gelen mesajlaşma ve sosyal medya uygulaması Discord'a yönelik erişim engeli getirilip getirilmeyeceği ile ilgili konuştu.

Konuya ilişkin, İçişleri, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarıyla hafta sonu toplantı yaptıklarına işaret eden Uraloğlu, "Yasakçı olmak istemiyoruz ancak gençleri korumak için her türlü yetkiyi kullanmaktan çekinmeyiz. Yasakçı zihniyetle değil de gereklerini yerine getirerek erişim engeli getirme noktasını istişare ediyoruz, henüz verilmiş bir karar yok." diye konuştu.



