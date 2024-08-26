Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına alım yapmak için yarışma sınavı yapılacak. Peki Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı başvuru şartları neler, KPSS puan türü nedir, kadro derecesi kaç? Diyanet İşleri Başkanlığı din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı alımı yazılı ve sözlü sınavı ne zaman? İşte diyanet personel alımı detayları.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez teşkilatında görev almak isteyenler için müjdeli haber geldi! Yayınlanan ilana göre, Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcılığı kadrolarına alım yapılacak. Peki, DİB personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte kadro detayları ve başvuru şartları.
Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda ünvanı, sınıfı, kadro derecesi, puan türü ve adedi belirtilen Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı kadrolarına alım yapmak için yarışma sınavı yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı alımı başvuru şartları nedir?
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
6. Daha önce yapılmış Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak.
2023 ve 2024 yıllarına ait KPSS puanı bulunan adayların yüksek olan puanı dikkate alınacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığı din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı alımı başvurusu ne zaman?
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 02.09.2024- 13.09.2024 (saat 16:30) tarihleri arasında DİBBYS programı üzerinden “sinav.diyanet.gov.tr” adresi aracılığı ile yapılacaktır.
2. Başvuru yapan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katına girenler 17.09.2024 (saat 09:30) - 19.09.2024 (saat 16:30) tarihleri arasında 330 (üçyüzotuz) TL sınav başvuru ücretini ödemeleri gerekmektedir.
3. Ödeme işlemi, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
4. Sınav başvuru ücretini belirlenen süre içerisinde yatırmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek ve bu durumdaki adaylar sınava katılamayacaktır. Sınav ücretini yatıran adayların başvuruları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.
5. Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öz geçmişlerini yazacaklardır.
6. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
7. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığı din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı alımı yazılı ve sözlü sınavı ne zaman yapılacak?
Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.
2. Yazılı sınav, 12.10.2024 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
3. 2023 veya 2024 yılı lisans düzeyi Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır.
4. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır.
5. Yazılı sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından, sözlü sınav tarihi ise yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.
6. Adaylar yazılı ve sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ile sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
Diyanet İşleri Başkanlığı din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı alımı yazılı sınav konuları hangileri?
7. Yazılı Sınav Konuları;
a) Kur’an-ı Kerim (20 puan),
b) Arapça (20 puan),
c) Fıkıh (10 puan),
d) Tefsir (10 puan),
e) Hadis (10 puan),
f) Akaid-Kelam (10 puan),
g) Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı (20 puan).
8. Sözlü Sınav Konuları;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).
9. Yazılı ve sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınav katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.