Diyanet İşleri Başkanlığı din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı alımı başvuru şartları nedir?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,

2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5’inci maddesinin (B) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,

3. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,

5. 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

6. Daha önce yapılmış Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak.

2023 ve 2024 yıllarına ait KPSS puanı bulunan adayların yüksek olan puanı dikkate alınacaktır.