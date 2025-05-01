Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden başvuruları alınan doğum yardımı ödemeleri başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, doğum yardımı için toplam 287 bin 518 aile başvuru yaptığını aktardı. Doğum yardımı da olarak bilinen çocuk parası ilk çocuğa 5 bin lira tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira olarak yatırılacak. Peki 2025 Doğum yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin yapılan son açıklama…
Doğum yardımı ne zaman yatacak 2025 sorusu başvuruların ardından öne çıkan konulardan oldu. Çocuk parası ödeme takvimi ve başvuru ekranı, destekten faydalanmak isteyen ailelerin gündeminde yer alıyor. 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edilmiş ve bu kapsamda doğum yardımı ile çocuk parası tutarları da yükseltilmişti. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira destek sağlanacağı açıklandı. Ayrıca doğum desteği başvuruları da 8 Nisan'dan itibaren alınmaya başladı. 2025 çocuk parası ve doğum yardımı ödeme takvimi belli oldu. Peki Çocuk parası başladı mı, ne zaman yatacak? Doğum yardımı alma şartı neler? İşte ayrıntılar...
ÇOCUK PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, çocuk yardımı ödemeleri ile ilgili de konuştu.
Bakan Göktaş, "Başvurularda yapacağımız incelemelerin ardından ilk ödemelerimizi Anneler Günü’nün de içerisinde olduğu Mayıs ayında annelerimizin hesaplarına yatıracağız." dedi.
ÇOCUK YARDIMI ALMA ŞARTI NELER?
1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verilecek.
Ödemeler herhangi bir kriter gözetmeksizin, çocuklar beş yaşını tamamlayana kadar, kesinti olmadan yapılacak.
DOĞUM DESTEĞİ BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Bakan Göktaş, doğum desteklerine başvurularının 8 Nisan itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başladığını ifade etti ve konuşmasına şu şekilde devam etti: "Ailelerimizin yoğun bir ilgisi var. Bugün itibarıyla 287 bin 518 başvuru yapıldı. En çok başvuruyu yüzde 41 oranıyla birinci çocuk için aldık. Buna göre bu yıl dünyaya gelen birinci çocuk için başvuru sayısı ise 116 bin 594 oldu. İkinci çocuk başvuru oranı yüzde 31, başvuru sayısı 88 bin 982. 3’üncü çocuk başvuru oranı yüzde 18, başvuru sayısı 51 bin 843.
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3’ün üzerinde çocuğu olan ailelerimizin başvuru oranı yüzde 10, başvuru sayısı ise 30 bin 99 olarak gerçekleşti. En çok başvuru yapan illere baktığımızda da ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’u Ankara ve Şanlıurfa illeri takip etti."
DOĞUM YARDIMI NE KADAR?
Gerekli şartların taşınması halinde; birinci çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin lira doğum yardımı yapılacak.