Doğum yardımı ne zaman yatacak 2025 sorusu başvuruların ardından öne çıkan konulardan oldu. Çocuk parası ödeme takvimi ve başvuru ekranı, destekten faydalanmak isteyen ailelerin gündeminde yer alıyor. 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edilmiş ve bu kapsamda doğum yardımı ile çocuk parası tutarları da yükseltilmişti. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımı, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira destek sağlanacağı açıklandı. Ayrıca doğum desteği başvuruları da 8 Nisan'dan itibaren alınmaya başladı. 2025 çocuk parası ve doğum yardımı ödeme takvimi belli oldu. Peki Çocuk parası başladı mı, ne zaman yatacak? Doğum yardımı alma şartı neler? İşte ayrıntılar...