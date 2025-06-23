İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve ABD'den müdahalesi para piyasaları üzerinde de etkili oluyor. Dolar haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? 23 Haziran Pazartesi serbest döviz piyasalarındaki anlık dolar/euro işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada; dolar kaç TL oldu, euro kaç liradan satılıyor, dolar/euro bugün ne kadar? gibi soruların cevapları haberimizde...
Döviz kuru fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerle beraber yakından takip ediliyor. 23 Haziran Pazartesi günü dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? 23 Haziran 2025
Serbest piyasada dolar bugün (23 Haziran 2025) saat 09:30 itibariyle 39.7211 TL’den alınıp 39.7338 TL’ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.14 yükselişle başladı. Euro 45.7876 TL’den alınıp 45.8170 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde -0.01. Sterlin 53.3693 TL’den işlem görüyor.
DOLAR NE KADAR EDİYOR?
Dolar alış-39,7289 TL
Dolar satış-39,7317 TL
EURO/TL KAÇ LİRA?
Euro alış-45,6234 TL
Euro satış-45,6313 TL
STERLİN FİYATLARI
İngiliz Sterlini alış-53,2003 TL
İngiliz Sterlini satış-53,2404 TL