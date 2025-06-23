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Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? 23 Haziran 2025 canlı döviz fiyatları…

Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? 23 Haziran 2025 canlı döviz fiyatları…

Tuğba Güner
16:5223/06/2025, Pazartesi
G: 23/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ve ABD'den müdahalesi para piyasaları üzerinde de etkili oluyor. Dolar haftanın ilk işlem gününde dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? 23 Haziran Pazartesi serbest döviz piyasalarındaki anlık dolar/euro işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada; dolar kaç TL oldu, euro kaç liradan satılıyor, dolar/euro bugün ne kadar? gibi soruların cevapları haberimizde...

Döviz kuru fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmelerle beraber yakından takip ediliyor. 23 Haziran Pazartesi günü dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu? 23 Haziran 2025


Serbest piyasada dolar bugün (23 Haziran 2025) saat 09:30 itibariyle 39.7211 TL’den alınıp 39.7338 TL’ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.14 yükselişle başladı. Euro 45.7876 TL’den alınıp 45.8170 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde -0.01. Sterlin 53.3693 TL’den işlem görüyor.

DOLAR NE KADAR EDİYOR?

Dolar alış-39,7289 TL

Dolar satış-39,7317 TL


EURO/TL KAÇ LİRA?

Euro alış-45,6234 TL

Euro satış-45,6313 TL


STERLİN FİYATLARI

İngiliz Sterlini alış-53,2003 TL

İngiliz Sterlini satış-53,2404 TL



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